Больше люкса: Geely «прокачала» базовый Monjaro

Geely представила в РФ обновленную версию кроссовера Monjaro за 4,6 млн рублей

Китайский автопроизводитель Geely представил в России обновленную версию своего флагманского кроссовера Monjaro.

Теперь даже базовая комплектация «Люкс» оснащена функциями, которые ранее были доступны только в более дорогих версиях.

Новый Monjaro встречает владельца стильными 19-дюймовыми дисками и панорамной крышей с люком, а интерьер – отделкой из черной экокожи и замши. Водительское кресло теперь не только имеет электропривод и память настроек, но и оснащено вентиляцией – это добавит комфорта жарким летом. Пассажиры второго ряда оценят раздельный климат-контроль и возможность механически отрегулировать спинку дивана.

Geely Monjaro 2026
Geely Monjaro 2026

Технологическое оснащение тоже не подвело: в машине появились сразу два 12-дюймовых экрана – один отвечает за мультимедиа, второй предназначен для переднего пассажира, чтобы тот не скучал в дороге. За безопасность на трассе теперь отвечают системы слежения за разметкой, распознавания знаков и предотвращения лобовых столкновений, а припарковаться поможет камеры кругового обзора 360 градусов.

Под капотом – без сюрпризов: проверенный 2-литровый турбомотор на 238 л.с. в паре с 8-ступенчатым автоматом и интеллектуальным полным приводом. Водитель может выбрать один из семи режимов движения – от экономичного до внедорожного.

Автомобиль в базовом исполнении будет доступен у официальных дилеров Geely по цене 4 599 990 рублей, стоимость с учетом специальных программ начинается от 4 349 990 рублей.

Больше люкса: Geely «прокачала» базовый Monjaro — фото 1611009
Geely Monjaro 2026
Geely Monjaro 2026

Алексеева Елена
Фото:Geely
12.03.2026 
Фото:Geely
