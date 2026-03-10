Флагманский внедорожник Geely проходит испытания за Полярным кругом
Китайский автогигант Geely запустил конкурс на лучшее название для серийной версии своего флагманского внедорожника Galaxy Cruiser. Жители Китая могут предлагать свои варианты с 10 по 19 марта.
Сейчас прототипы новинки проходят технические испытания на шведском полигоне Colmis, расположенном за Полярным кругом. Это говорит о том, что инженеры проверяют работу всех систем в экстремально низких температурах. При этом серийная версия будет отличаться от концепта, показанного на Шанхайском автосалоне год назад.
Ключевые изменения в дизайне
Вместо трех лидаров на крыше останется только один, изменена форма бамперов, сохранен узнаваемый квадратный силуэт, боковое открывание багажной двери и высокий дорожный просвет.
В основе Galaxy Cruiser лежит модифицированная платформа SEA-R – та же архитектура, что и у Zeekr 9X. Автомобиль получит гибридную силовую установку с возможностью подзарядки от сети. Скорее всего, она будет унифицирована с моделью Geely Galaxy M9: 1.5-литровый бензиновый двигатель; три электромотора суммарной мощностью 870 л. с.; батарея емкостью 41,5 кВт·ч.
Особенностью новинки станет способность преодолевать водные преграды на скорости до 8,5 км/ч. Кроме того, внедорожник оснастят передовым комплексом активных ассистентов вождения G-Pilot H7 на базе мощного процессора Nvidia Drive Thor.
