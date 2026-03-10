Флагманский внедорожник Geely проходит испытания за Полярным кругом

Geely объявил конкурс на лучшее название для серийной версии Galaxy Cruiser

Китайский автогигант Geely запустил конкурс на лучшее название для серийной версии своего флагманского внедорожника Galaxy Cruiser. Жители Китая могут предлагать свои варианты с 10 по 19 марта.

Сейчас прототипы новинки проходят технические испытания на шведском полигоне Colmis, расположенном за Полярным кругом. Это говорит о том, что инженеры проверяют работу всех систем в экстремально низких температурах. При этом серийная версия будет отличаться от концепта, показанного на Шанхайском автосалоне год назад.

Ключевые изменения в дизайне

Вместо трех лидаров на крыше останется только один, изменена форма бамперов, сохранен узнаваемый квадратный силуэт, боковое открывание багажной двери и высокий дорожный просвет.

В основе Galaxy Cruiser лежит модифицированная платформа SEA-R – та же архитектура, что и у Zeekr 9X. Автомобиль получит гибридную силовую установку с возможностью подзарядки от сети. Скорее всего, она будет унифицирована с моделью Geely Galaxy M9: 1.5-литровый бензиновый двигатель; три электромотора суммарной мощностью 870 л. с.; батарея емкостью 41,5 кВт·ч.

Geely Galaxy Cruiser

Особенностью новинки станет способность преодолевать водные преграды на скорости до 8,5 км/ч. Кроме того, внедорожник оснастят передовым комплексом активных ассистентов вождения G-Pilot H7 на базе мощного процессора Nvidia Drive Thor.

Geely Galaxy Cruiser

