Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Индекс скорости и нагрузки: о чем говорят цифры на шинах
10 марта
Индекс скорости и нагрузки: о чем говорят цифры на шинах
Как цифры на шинах влияют на безопасность,...
Lada Largus CNG
10 марта
Ларгус с запасом хода в 1 тыс. км стал доступнее: подробности
АВТОВАЗ расширил линейку комплектаций Lada...
Беспилотный КАМАЗ-54901
10 марта
В России разрешили использовать беспилотные грузовики без водителя в салоне
Правительство изменило концепцию безопасности...

Флагманский внедорожник Geely проходит испытания за Полярным кругом

Geely объявил конкурс на лучшее название для серийной версии Galaxy Cruiser

Китайский автогигант Geely запустил конкурс на лучшее название для серийной версии своего флагманского внедорожника Galaxy Cruiser. Жители Китая могут предлагать свои варианты с 10 по 19 марта.

Рекомендуем
Этот надежный корейский седан С‑класса от 1,6 млн не уступит «японцам»

Сейчас прототипы новинки проходят технические испытания на шведском полигоне Colmis, расположенном за Полярным кругом. Это говорит о том, что инженеры проверяют работу всех систем в экстремально низких температурах. При этом серийная версия будет отличаться от концепта, показанного на Шанхайском автосалоне год назад.

Ключевые изменения в дизайне

Вместо трех лидаров на крыше останется только один, изменена форма бамперов, сохранен узнаваемый квадратный силуэт, боковое открывание багажной двери и высокий дорожный просвет.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В основе Galaxy Cruiser лежит модифицированная платформа SEA-R – та же архитектура, что и у Zeekr 9X. Автомобиль получит гибридную силовую установку с возможностью подзарядки от сети. Скорее всего, она будет унифицирована с моделью Geely Galaxy M9: 1.5-литровый бензиновый двигатель; три электромотора суммарной мощностью 870 л. с.; батарея емкостью 41,5 кВт·ч.

Geely Galaxy Cruiser
Geely Galaxy Cruiser

Особенностью новинки станет способность преодолевать водные преграды на скорости до 8,5 км/ч. Кроме того, внедорожник оснастят передовым комплексом активных ассистентов вождения G-Pilot H7 на базе мощного процессора Nvidia Drive Thor.

Geely Galaxy Cruiser
Geely Galaxy Cruiser

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый «японец» может вернуть себе статус бестселлера на рынке РФ.

Источник:  «Китайские автомобили»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:«Китайские автомобили»
Количество просмотров 17
10.03.2026 
Фото:«Китайские автомобили»
Поделиться:
Оцените материал:
0