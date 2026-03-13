#
Топ-10 самых популярных моделей ушедших брендов

Рейтинг популярных моделей ушедших брендов возглавили Mazda CX-5 и Toyota RAV4

Как ранее стало известно, за первые два месяца года продажи автомобилей глобальных брендов выросли в 2,5 раза, достигнув отметки в 24,4 тысячи единиц.

Генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков рассказал, какие именно модели оказались наиболее востребованными у российских покупателей в этот период.

Безусловным лидером стал японский кроссовер китайской сборки Mazda CX-5, которому отдали предпочтение почти 18,2% покупателей. За два месяца на российский учет встало более 4,4 тыс. таких автомобилей. В прошлом году интерес к этой модели был значительно скромнее, однако сейчас она органично вписалась в рыночные реалии (утильсбор), что и привело к многократному росту продаж.

Вторую строчку рейтинга занял кроссовер Toyota RAV4 с долей 6,1% – реализовано почти 1,5 тысячи единиц. Третьей по популярности моделью стала Toyota Highlander, набравшая 4,6% или 1134 проданных автомобиля. Продолжают пятерку лидеров чешский лифтбек Skoda Superb с результатом 4% сегмента (976 штук) и корейский кроссовер Kia Seltos, на долю которого пришлось 3,1% (763 единицы).

В десятку наиболее востребованных моделей также вошли BMW X3 с показателем 701 проданный автомобиль, Volkswagen Tiguan (637 штук), Nissan Qashqai (615 экземпляров) и Audi Q5, которую выбрали 493 покупателя.

Эксперт ранее объяснил сложившуюся ситуацию сменой потребительских настроений. На фоне громких политических новостей и начала переговорных процессов в 2025 году у многих сформировалась иллюзия, что западные и японские концерны вот-вот объявят о возвращении, вслед за чем последует снижение цен и расширение выбора. Однако время шло, обещанного возврата не происходило, и люди осознали, что ждать больше не имеет смысла – пришло время приобретать то, что доступно на рынке сегодня.

Источник:  Сергей Целиков – Автостат/Telegram
