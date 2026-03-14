Они практически не ломаются: названы самые надежные семейные кроссоверы

WhatCar: самым надежным семейным кроссовером стал Vauxhall Grandland

Портал WhatCar опубликовал ежегодный рейтинг надежности семейных кроссоверов, основанный на опросе владельцев автомобилей возрастом до пяти лет. Лидером топа неожиданно стала модель Vauxhall Grandland, представленная в 2024 году.

Топ-10 самых надежных семейных кроссоверов по версии WhatCar

V auxhall Grandland (2024 – н. в.) – лидер с показателем надежности 99,6%. Лишь у 4% владельцев возникали проблемы за последние два года, в основном с электроникой. Большинство неисправностей устранялось за день.

Toyota RAV4 PHEV (2019 – н. в.) – 99,2%. Жалобы (12% владельцев) касались только 12-вольтовой батареи и мультимедиа. Ремонт по гарантии быстрый.

Porsche Macan (2014 – н. в.) – 99%. Проблемы (у 5% машин) связаны с электроникой и трансмиссией. Половина случаев ремонта заняла один день.

Далее следуют Kia Niro (2022 – н. в.), Toyota RAV4 Hybrid (2019–2024), Mazda CX-5 (бензин, 2017–2025), Nissan Qashqai (2014–2021), Lexus UX (2019 – н. в.), Skoda Kodiaq (дизель, 2017–2024), Renault Scenic E-Tech (2023 – н. в.).

Исследование WhatCar традиционно базируется на реальном опыте эксплуатации, что делает рейтинг полезным ориентиром для покупателей подержанных и новых автомобилей.

