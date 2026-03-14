«Простите, это не наш Range Rover?» Глава Great Wall извинился за вопиющий плагиат
Они практически не ломаются: названы самые надежные семейные кроссоверы

WhatCar: самым надежным семейным кроссовером стал Vauxhall Grandland

Портал WhatCar опубликовал ежегодный рейтинг надежности семейных кроссоверов, основанный на опросе владельцев автомобилей возрастом до пяти лет. Лидером топа неожиданно стала модель Vauxhall Grandland, представленная в 2024 году.

Топ-10 самых надежных семейных кроссоверов по версии WhatCar

V auxhall Grandland (2024 – н. в.) – лидер с показателем надежности 99,6%. Лишь у 4% владельцев возникали проблемы за последние два года, в основном с электроникой. Большинство неисправностей устранялось за день.

Toyota RAV4 PHEV (2019 – н. в.) – 99,2%. Жалобы (12% владельцев) касались только 12-вольтовой батареи и мультимедиа. Ремонт по гарантии быстрый.

Porsche Macan (2014 – н. в.) – 99%. Проблемы (у 5% машин) связаны с электроникой и трансмиссией. Половина случаев ремонта заняла один день.

Далее следуют Kia Niro (2022 – н. в.), Toyota RAV4 Hybrid (2019–2024), Mazda CX-5 (бензин, 2017–2025), Nissan Qashqai (2014–2021), Lexus UX (2019 – н. в.), Skoda Kodiaq (дизель, 2017–2024), Renault Scenic E-Tech (2023 – н. в.).

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
Исследование WhatCar традиционно базируется на реальном опыте эксплуатации, что делает рейтинг полезным ориентиром для покупателей подержанных и новых автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщал , что маткапитал могут разрешить тратить на покупку машины.

Ушакова Ирина
14.03.2026 
