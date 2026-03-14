Они практически не ломаются: названы самые надежные семейные кроссоверы
Портал WhatCar опубликовал ежегодный рейтинг надежности семейных кроссоверов, основанный на опросе владельцев автомобилей возрастом до пяти лет. Лидером топа неожиданно стала модель Vauxhall Grandland, представленная в 2024 году.
Топ-10 самых надежных семейных кроссоверов по версии WhatCar
V auxhall Grandland (2024 – н. в.) – лидер с показателем надежности 99,6%. Лишь у 4% владельцев возникали проблемы за последние два года, в основном с электроникой. Большинство неисправностей устранялось за день.
Toyota RAV4 PHEV (2019 – н. в.) – 99,2%. Жалобы (12% владельцев) касались только 12-вольтовой батареи и мультимедиа. Ремонт по гарантии быстрый.
Porsche Macan (2014 – н. в.) – 99%. Проблемы (у 5% машин) связаны с электроникой и трансмиссией. Половина случаев ремонта заняла один день.
Далее следуют Kia Niro (2022 – н. в.), Toyota RAV4 Hybrid (2019–2024), Mazda CX-5 (бензин, 2017–2025), Nissan Qashqai (2014–2021), Lexus UX (2019 – н. в.), Skoda Kodiaq (дизель, 2017–2024), Renault Scenic E-Tech (2023 – н. в.).
Исследование WhatCar традиционно базируется на реальном опыте эксплуатации, что делает рейтинг полезным ориентиром для покупателей подержанных и новых автомобилей.
