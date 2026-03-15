Представлен «кроссовер-пылесос» — разгон до 100 км/ч за 1,8 секунды
15 марта
Представлен «кроссовер-пылесос» — разгон до 100 км/ч за 1,8 секунды
Компания-производитель пылесосов Dreame...
Внедорожники Scout получат бензиновый генератор для подзарядки батарей в дальней дороге
15 марта
Внедорожники Scout получат бензиновый генератор для подзарядки батарей в дальней дороге
Покупатели получат культовые Scout Terra и...

Внедорожники Scout получат бензиновый генератор для подзарядки батарей в дальней дороге

Покупатели получат культовые Scout Terra и Traveler в 2028-м, в обход дилеров VW

В США готовятся к возвращению легендарного имени, но поклонникам марки Scout придется запастись терпением.

Несмотря на то, что компания официально по-прежнему ориентируется на старт производства в 2027 году, первые владельцы смогут получить свои автомобили, скорее всего, только в 2028-м. Такое заявление сделал глава компании Скотт Кио, комментируя слухи о задержках в разработке новинок.

Это тот случай, когда обе модели, представленные публике осенью 2024 года, создаются буквально с чистого листа. Инженеры разрабатывают для них не только уникальную платформу, но и современную программную архитектуру. Особую сложность добавляет решение предложить покупателям выбор: классические электромобили или версии с бензиновым генератором для подзарядки батарей в дальней дороге.

Внедорожники Scout получат бензиновый генератор для подзарядки батарей в дальней дороге

Именно доводка этой технологии, по словам Кио, требует времени и создает ежедневные препятствия, которые, впрочем, вполне естественны для столь масштабного проекта.

Тем не менее, процесс идет: уже в этом году появятся первые тестовые прототипы, а компания активно набирает сотрудников в новую штаб-квартиру в Северной Каролине. Тестовые «мулы» (ранние прототипы) уже активно тестируются, по словам вице-президента Scout Коди Такера.

Однако глава Scout Motors предпочитает не называть точных дат, делая ставку на качество готового продукта. Потенциальным клиентам, многие из которых уже оставили предоплату в 100 долларов, приходится лишь наблюдать за работой и надеяться, что финальный результат стоит ожидания.

Внедорожники Scout получат бензиновый генератор для подзарядки батарей в дальней дороге

Марка Scout

В 2021 году Volkswagen приобрел американского производителя грузовиков Navistar International, а уже 11 мая 2022 года официально объявил о создании нового бренда Scout. Название – дань уважения культовому внедорожнику International Scout, который выпускался с 1961 по 1980 год.

Новое подразделение получило название Scout Motors и статус независимой компании с собственной управленческой командой.

В октябре 2024 года компания Scout представила два концепта: пикап Terra и внедорожник Traveler и объявила, что автомобили будут продаваться напрямую клиентам, минуя дилерскую сеть Volkswagen – по аналогии с Tesla, Rivian и Polestar.

Серийное производство новинок тогда было запланировано на 2027 год.

Источник:  Auto, Motor und Sport
Алексеева Елена
Фото:Scout Motors
15.03.2026 
Фото:Scout Motors
