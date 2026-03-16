С глаз долой, из списка вон: китайские автогиганты чистят свои линейки в России

С прилавков ушли 7 популярных кроссоверов, но эксперты говорят – это не бегство

С начала 2026 года с российского рынка исчезли сразу несколько китайских моделей: Chery Tiggo 4, Bestune Т77, пара кроссоверов BAIC, GAC GS3, а также Jetour X50 и X70.

На первый взгляд, тенденция выглядит тревожно, но эксперты отрасли призывают не драматизировать ситуацию. По их мнению, автопром просто входит в фазу взросления: слабые игроки покидают рынок, не выдержав гонки с утильсбором, а лидеры проводят ревизию, убирая устаревшие версии, чтобы освободить место для более свежих и технологичных новинок.

Специалисты поясняют, что происходит естественный отбор. Некоторые модели, вроде седана Omoda S5, просто не попали в запросы покупателей и уступили конкурентам. Другие же, как, например, полюбившийся многим GAC GS3, стали жертвами экономики: растаможивать и платить утильсбор за такие машины становится нерентабельно. Спасти их может только локализация – производство внутри страны. Именно на поиск российских партнеров сейчас делают ставки те бренды, которые рассчитывают на долгую игру.

Впрочем, для тех, кто уже стал обладателем «ушедших» моделей, новости скорее успокаивающие. Закон обязывает производителей семь лет поставлять запчасти, так что дефицита деталей не будет.

Владельцам советуют лишь следить за ситуацией и уточнять у дилера состояние складских запасов. Главное – помнить, что китайский автопром в России не сдает позиции, а просто «чистит» линейки.

Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
16.03.2026 
