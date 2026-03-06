Chery свернула продажи самого дешевого популярного кроссовера в России

Chery Tiggo 4 исчез из официальной линейки бренда в России

Кроссовер Chery Tiggo 4 больше не представлен в актуальном модельном ряду компании на российском рынке. С официального сайта марки пропала страница этой модели.

Теперь покупателям в РФ официально доступны кроссоверы Tiggo 7L, Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 9 и седан Arrizo 8.

Причиной исключения модели стала распродажа складских запасов – автомобили у дилеров практически закончились. На смену «оригинальному» Tiggo 4 приходит его локализованная версия – Tenet T4, производство которой налажено на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Цены на Tenet T4 сопоставимы с предшественником: версия с механической коробкой передач стоит от 2 млн рублей, с вариатором – от 2,17 млн рублей.

Тем не менее, на сайте Chery в разделе «наличие» еще можно найти остатки прежних поставок: покупателям пока доступны для заказа пять автомобилей 2025 года выпуска и два экземпляра Chery Tiggo 4 Pro.

Chery Tiggo 4

