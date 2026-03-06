#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Стоимость проезда по МСД будет проиндексирована с 14 марта
6 марта
Стоимость проезда по МСД будет проиндексирована с 14 марта
Проезд по МСД останется бесплатным 70% времени...
Интерьер Omoda C5
6 марта
Новый Omoda C5 в России: комплектации и цены
Обновленный Omoda С5 уже поступает к дилерам по...
Volkswagen Lavida XR
6 марта
Попадает под льготный «утиль»: автомобиль надежной марки с АКП вышел в продажу
В РФ начались продажи седанов Volkswagen Lavida...

Chery свернула продажи самого дешевого популярного кроссовера в России

Chery Tiggo 4 исчез из официальной линейки бренда в России

Кроссовер Chery Tiggo 4 больше не представлен в актуальном модельном ряду компании на российском рынке. С официального сайта марки пропала страница этой модели.

Рекомендуем
Надежный и свежий «японец» по цене новой Гранты — 5 отличных вариантов

Теперь покупателям в РФ официально доступны кроссоверы Tiggo 7L, Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 9 и седан Arrizo 8.

Причиной исключения модели стала распродажа складских запасов – автомобили у дилеров практически закончились. На смену «оригинальному» Tiggo 4 приходит его локализованная версия – Tenet T4, производство которой налажено на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Цены на Tenet T4 сопоставимы с предшественником: версия с механической коробкой передач стоит от 2 млн рублей, с вариатором – от 2,17 млн рублей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Тем не менее, на сайте Chery в разделе «наличие» еще можно найти остатки прежних поставок: покупателям пока доступны для заказа пять автомобилей 2025 года выпуска и два экземпляра Chery Tiggo 4 Pro.

Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4

Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый популярный гибрид в России.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  «Российская газета»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Chery
Количество просмотров 23
06.03.2026 
Фото:Chery
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chery Tiggo 4 (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Chery Tiggo 4  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
С удовольствием поменял бы рено-сандеро на данный автомобиль.Характеристики более чем убедительны.
0