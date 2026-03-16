Chery завершил продажи популярного кроссовера в РФ

Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max покинул российский модельный ряд бренда

Компания Chery завершила продажи кроссовера Tiggo 7 Pro Max в России – об этом сообщает источник, обративший внимание на исчезновение модели с официального сайта китайской марки.

Уточняется, что на онлайн-витрине, отображающей автомобили в наличии у дилеров, значится лишь две машины. Машины предлагаются с двигателем 1.6 турбо на 150 л.с. в паре с 7-ступенчатым роботом и полным приводом. Цены на Tiggo 7 Pro Max в последнее время составляли от 2 460 000 до 3 090 000 рублей с учетом спецпредложений. После ухода «семерки» у Chery в РФ официально остаются кроссоверы Tiggo 7L, Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 9, а также седан Arrizo 8.

Напомним, что оригинальный Tiggo 7 Pro Max теперь заменен на его локализованную копию Tenet T7 – характеристики сохранились (есть версии с передним и полным приводом), внешность чуть изменилась. Модель выпускается на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Ранее такая же трансформация произошла с компакт-кроссом Chery Tiggo 4: вместо него теперь Tenet T4.