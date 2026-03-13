Раскрыты причины ухода китайских автомобилей из России

МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперт Баканов объяснил, почему китайские машины уходят с российского рынка

Автомобильный эксперт Петр Баканов проанализировал ситуацию с уходом ряда китайских моделей с российского рынка. По его словам, причины у каждой марки свои – от ребрендинга до технической устарелости моделей.

Петр Баканов, автоэксперт:

– В одном случае речь идет о ребрендинге или бэдж-инжиниринге, в другом – об обновлении модельного ряда. Во многом это происходит из-за роста цен, пересмотра утильсбора, целесообразности содержания широкого модельного ряда.

Эксперт привел конкретные примеры. Уход Chery Tiggo 4 он назвал закономерным: на смену ему пришел Tenet T4, и держать две конкурирующие модели в одном портфеле производителю недальновидно.

Jetour X50 и X70, по мнению Баканова, – это морально устаревшие кроссоверы предыдущих поколений. Их место заняли новые модели Jetour T1, T2 и другие.

Отдельно эксперт остановился на GAC GS3. «Нужно понимать, что это не самый дешевый, но неплохой по ездовым характеристикам компактный кроссовер, но лишенный многих важных вещей, например, заднего стеклоочистителя», – заметил он.

Главным трендом 2026 года Баканов назвал пересмотр утильсбора, который сильно влияет на конечную цену автомобилей. Это заставляет производителей либо отказываться от определенных модификаций, либо искать альтернативные двигатели.

«Самый яркий пример – это Haval. В случае с Haval H9 компания отказалась, к сожалению, от дизельного двигателя, потому что он по утильсбору никак не проходил, возникала переплата почти в 1,5 млн рублей», – добавил эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что на рынке РФ появился новый надежный кроссовер Honda дешевле Tenet и Geely.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  «Российская газета»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 15
13.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0