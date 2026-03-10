Популярный бренд перестал продавать в РФ две модели — что происходит?

Jetour прекратил российские продажи двух своих моделей — кроссоверов X50 и X70

Российские продажи кроссоверов Jetour X50 и X70 прекращены – этот факт подтвердили в представительстве бренда.

«Отталкиваясь от реальных предпочтений потребителей и текущего спроса на продукты, компания приняла решение оптимизировать модельный ряд бренда Jetour на российском рынке. С марта 2026 года линейка семейных кроссоверов бренда представлена в России только моделями Jetour X70+ и Jetour X90+. Вывод из модельного ряда кроссоверов Jetour X50 и Jetour X70 является естественной реакцией на потребительский спрос», – цитирует источник представителя пресс-службы.

Jetour X50

В компании рассказали, что наибольшей популярностью у российских покупателей пользуются Jetour Dashing, T2 и X70+, а кроме того, стремительно растут продажи Jetour T1, стартовавшего в РФ лишь полгода назад.

В модельном ряду Jetour есть модели, удовлетворяющие самым разнообразным запросам клиентов, поэтому оптимизация одной линейки (т.е. серии Х) видится логичным шагом, пояснили представители бренда. Это позволит сконцентрировать усилия на востребованных моделях без ущерба для потребителей.