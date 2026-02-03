Кроссовер повышенной проходимости — новая версия уже в России
Российское представительство компании Jetour объявило старт продаж обновленного кроссовера повышенной проходимости Jetour T2.
Изменения по модели, представленной в РФ с 2024 года, точечные – фактически, это новый модельный год – и коснулись они элементов экстерьера и интерьера. Декоративные элементы на рейлингах, передке и колесных дисках, прежде имевшие салатовый оттенок, теперь стали черными. Поменялась подсветка логотипа на решетке радиатора, а также изменились текстура ручек на капоте, форма петель накладок багажника и накладки на переднем бампере.
В салоне прежний серо-черный цвет сменился на глубокий черный, обновился дизайн дефлекторов, а ключ-брелок приобрел новую форму и фактуру пластика.
По силовой установке все осталось как прежде: двигатель 2TGDI (245 л.с., 375 Нм) в паре с 7-ступенчатым роботом 7DCT или 8-ступенчатой АКП и полный привод BorgWarner XWD шестого поколения с выбором режимов движения.
Комплектаций по-прежнему три: Voyage, Expedition и Discovery; цены, с учетом всех спецпредложений, стартуют с 3,7 млн рублей.
