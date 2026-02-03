#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Кроссовер повышенной проходимости — новая версия уже в России

В РФ начались продажи кроссовера Jetour T2 с обновленными внешностью и интерьером

Российское представительство компании Jetour объявило старт продаж обновленного кроссовера повышенной проходимости Jetour T2.

Рекомендуем
Почти внедорожники — 5 самых проходимых кроссоверов в продаже

Изменения по модели, представленной в РФ с 2024 года, точечные – фактически, это новый модельный год – и коснулись они элементов экстерьера и интерьера. Декоративные элементы на рейлингах, передке и колесных дисках, прежде имевшие салатовый оттенок, теперь стали черными. Поменялась подсветка логотипа на решетке радиатора, а также изменились текстура ручек на капоте, форма петель накладок багажника и накладки на переднем бампере.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В салоне прежний серо-черный цвет сменился на глубокий черный, обновился дизайн дефлекторов, а ключ-брелок приобрел новую форму и фактуру пластика.

Рекомендуем
Jetour T2 Discovery: первый оффроуд-тест

По силовой установке все осталось как прежде: двигатель 2TGDI (245 л.с., 375 Нм) в паре с 7-ступенчатым роботом 7DCT или 8-ступенчатой АКП и полный привод BorgWarner XWD шестого поколения с выбором режимов движения.

Комплектаций по-прежнему три: Voyage, Expedition и Discovery; цены, с учетом всех спецпредложений, стартуют с 3,7 млн рублей.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 35345
03.02.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Jetour T2

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв