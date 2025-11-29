#
Выпущена топовая версия популярного кроссовера с ценой чуть дороже 2 миллионов

Jetour выпустил топовую версию Traveler 2026 2.0TD XWD Yueye за 2,13 млн рублей

Компания Jetour представила в Китае новую топовую модификацию своего популярного внедорожника – Traveler 2026 2.0TD XWD Yueye.

Стоимость новинки составляет 192 тысячи юаней (около 2,13 миллиона рублей). Модель доступна только в одной комплектации и является наиболее укомплектованной бензиновой версией в ассортименте.

Дизайн Traveler 2026 остался прежним. Размеры автомобиля составляют 4795×2006×1880 мм, а расстояние между осями – 2800 мм. Дорожный просвет достигает 220 мм, а передняя и задняя колея равны 1685 и 1695 мм соответственно. Передний свес составляет 897 мм, задний – 1098 мм.

Jetour Traveler 2026 2.0TD XWD Yueye
Что касается комплектации, XWD Yueye получил новые опции, включая 20-дюймовые колёсные диски, полноразмерное запасное колесо, а также опциональные буксировочные крюки и режим Tow Mode.

Jetour Traveler 2026 2.0TD XWD Yueye
Внутри автомобиля установлены складные столики для задних пассажиров. Однако активное шумоподавление и функция ароматизации климатической системы отсутствуют. В остальном оснащение соответствует версии XWD Crossroad.

Силовая установка включает 2,0-литровый турбированный двигатель с мощностью 254 л.с., который сочетается с 7-ступенчатой «мокрой» роботизированной коробкой DCT и системой полного привода XWD, обеспечивающей автоматическое распределение тяги.

Jetour Traveler 2026 2.0TD XWD Yueye
