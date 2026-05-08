Почему мыть двигатель на мойке — плохая идея для вашего кошелька
Если нет хотя бы одного из этих документов в машине — готовьтесь к штрафу

Юрист Калинкин перечислил обязательные документы для водителя в машине

Автоюрист Ильяс Калинкин рассказал, какие бумаги обязательно возить с собой, чтобы не нарваться на штраф. По его словам, большинство водителей до сих пор путают список необходимого – и это может выйти боком.

На деле всё просто. При себе обязательно должны быть водительские права, свидетельство о регистрации ТС (СТС) и полис ОСАГО. Без них – штраф 500 рублей по статье 12.3 КоАП. Правда, если полис оформлен в электронном виде и инспектор может проверить его по базе, наказывать за отсутствие бумажной копии не станут.

Любопытный момент: техосмотр и диагностическая карта теперь не в списке обязаловки для обычных водителей-частников. С 2021 года их требуют только у такси, автобусов и тех, кто возит опасные грузы. Так что можете смело забыть про эту бумажку – за отсутствие не оштрафуют.

Но есть и подводные камни. В некоторых ситуациях – например, при ДТП или если у инспектора возникли сомнения в подлинности документов – автоюрист рекомендует иметь при себе договор купли-продажи (ДКП) и паспорт транспортного средства (ПТС). В идеале – в виде копии, чтобы не потерять оригинал. Без них доказать своё право на машину может быть проблематично.

Лежнин Роман
Фото:АГН «Москва»
08.05.2026 
