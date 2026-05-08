На УАЗе завершают строительство гигантского прессового цеха

УАЗ сообщил о выходе на завершающую стадию строительства новой прессовой линии

Монтаж новой прессовой линии на производственной площадке Ульяновского автозавода выходит на финишную прямую. Проект сопровождает Фонд развития промышленности.

В рамном корпусе уже почти готов фундамент для шестого по счёту пресса – его усилие составляет 2500 тонн-сил. Оборудование установят в первом пролёте цеха. На май запланирована заливка бетонной плиты пола, параллельно завершаются аналогичные работы во втором пролёте.

Во второй половине 2026 года в корпусе появится ещё один новый кран, рассчитанный на 50 тонн. С его помощью будут перемещать штамповочную оснастку.

Пять прессов, предназначенных для выпуска деталей пикапов Sollers, а в дальнейшем и для автомобилей УАЗ, уже проходят тестовые обкатки. Выход линии на проектную мощность ожидается в ближайшее время. Параллельно ведётся демонтаж старого оборудования – снимают воздуховод и кран грузоподъёмностью 16 тонн. Кроме того, обновляют восточный фасад здания.

4 мая на УАЗе отчитались об успешном прохождении аудита производства. Проверку с 27 по 30 апреля проводили специалисты сертификационного агентства «САТР-ФОНД» – инспекция шла по правилам Таможенного союза.

Источник:  телеграм-канал УАЗа
Ушакова Ирина
Фото:Егор Алеев/ТАСС
08.05.2026 
