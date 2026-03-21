Убийца виражей: на продажу выставили гоночный Suziki 1983 года
21 марта
Volkswagen рассекретил свой бюджетный кроссовер

Электрокроссовер VW ID. Cross появится в Европе этой осенью по цене от €28 000

Немецкий автоконцерн готовит революцию на рынке бюджетных электромобилей.

Этой осенью в Европе стартуют продажи нового компактного кроссовера VW ID. Cross, который станет самой недорогой электрической моделью в линейке бренда.

Производитель уже раскрыл некоторые детали и подтвердил, что цена на новинку стартует с отметки 28 тысяч евро (2,6 млн рублей), что позволяет модели конкурировать даже с бюджетными автомобилями с ДВС.

Несмотря на то что шпионы уже ловили новинку без камуфляжа, официальную фотосессию Volkswagen провел в Амстердаме, при этом тщательно скрыв салон. Впрочем, техническая начинка уже не секрет. Автомобиль построен на передовой платформе MEB+ и предложит покупателям выбор из трех вариантов мощности –114, 133 и 208 л.с.

Инженеры предусмотрели два типа аккумуляторов. Базовая версия получит литий-железо-фосфатную батарею на 37 кВт⋅ч, а более дорогая – никель-марганцево-кобальтовый аккумулятор на 52 кВт⋅ч. С последним кроссовер сможет проезжать до 450 километров без подзарядки и поддерживать быструю зарядку мощностью 105 кВт.

При длине чуть более 4,1 метра автомобиль получился весьма вместительным: объем багажника достигает 475 литров, а если сложить задние сиденья, пространство увеличивается почти втрое. Для мелких вещей предусмотрен и небольшой передний багажник. В салоне ожидается цифровая приборная панель на 10,25 дюйма и огромный 13-дюймовый экран мультимедиа.

При этом кроссовер сохранил практичность «взрослого» авто: он способен буксировать прицеп массой до 1200 кг и укомплектован 20-дюймовыми колесами.

Алексеева Елена
Фото:Volkswagen
21.03.2026
21.03.2026 
