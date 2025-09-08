Volkswagen показал самый бюджетный электрический кроссовер в своей линейке

Самый доступный кроссовер VW ID. Cross может стать самым умным

Новый концепт ID. Cross, показанный на автосалоне в Мюнхене, дает представление о будущем серийном электромобиле, который дебютирует следующим летом.

Эта модель станет электрической альтернативой популярному кроссоверу с ДВС T-Cross и обещает стать одной из самых умных и значимых новинок в линейке Volkswagen.

Несмотря на то, что технически ID. Cross является концептом, серийная версия, ожидаемая к лету 2025 года, будет практически такой же.

Новинка построена на новой переднеприводной версии платформы MEB и станет частью семейства компактных электромобилей, куда также войдут хэтчбек ID. Polo и его спортивная версия GTI.

С точки зрения дизайна ID. Cross заметно смелее и современнее своего собрата ID. Polo. Он получил «дружелюбную» переднюю оптику, составленную из LED-элементов, и стильную черную стойку кузова с тремя светящимися прямоугольниками – дань уважения классическому микроавтобусу VW Bus и его современному воплощению ID. Buzz.

VW ID. Cross

При длине 4,16 метра, ширине – 1,8 метра и колесной базе 2,6 метра кроссовер предлагает просторный багажник объемом 490 литров и, что уникально для моделей ID, дополнительный 25-литровый багажник спереди.

В салоне помимо 11-дюймовой цифровой панели приборов и 13-дюймового сенсорного экрана, появилась панель с физическими кнопками для управления климатом и поворотный контроллер на центральном тоннеле. Для создания расслабляющей атмосферы дизайнеры использовали мягкие ткани, успокаивающее освещение и бежевую цветовую гамму, вдохновляясь парижской высокой модой. А для полного релакса все сиденья в автомобиле складываются в абсолютно ровную поверхность.

VW ID. Cross

Технические детали пока раскрыты не полностью, но известно, что на переднюю ось будет подаваться 208 л.с. от одного электромотора, а запас хода будет достигать 420 километров.

Серийное производство стартует летом 2026 года. ID. Cross позиционируется как самая доступная электрическая модель бренда, ориентированная на массовый рынок.

В своих нишевых сегментах новинке предстоит конкурировать с такими моделями, как Kia EV2, Ford Puma Gen-E и Volvo EX30.

VW ID. Cross