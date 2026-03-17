Volkswagen готовит новый доступный кроссовер: что о нем известно

Компания Volkswagen показала новый кроссовер ID. Cross за 2,6 млн рублей

Немецкий автоконцерн Volkswagen представит новую модель ID. Cross. Это компактный аккумуляторный кроссовер, ориентированный на европейских покупателей. Как ожидается, стоимость базовой версии составит около 28 тысяч евро, что в пересчете на рубли эквивалентно примерно 2,6 миллиона.

Габариты новинки: длина – 4153 мм, ширина – 1794 мм, высота – 1581 мм. Колесная база достигает 2601 мм. В экстерьере использована новая дизайн-концепция Pure Positive, которую в компании характеризуют четкими линиями, сбалансированными пропорциями и общим ощущением высокого качества.

Переднеприводный кроссовер получит три варианта силовых установок: мощностью 116, 135 или 211 лошадиных сил. Покупатели смогут выбирать между тяговыми батареями емкостью 37 и 52 кВт·ч.

Разработчики делают ставку на сочетание современных технологий, качественной сборки, просторного салона и привлекательной цены. В Volkswagen рассчитывают, что именно это сочетание сделает ID. Cross интересным предложением в своем сегменте по соотношению цены и возможностей.

Volkswagen ID. Cross
Ранее «За рулем» сообщал, что в России возобновили продажи кроссоверов Hyundai Santa Fe по цене от 3,86 млн рублей.

Источник:  Motor
Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
17.03.2026 
