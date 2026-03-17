Volkswagen готовит новый доступный кроссовер: что о нем известно
Немецкий автоконцерн Volkswagen представит новую модель ID. Cross. Это компактный аккумуляторный кроссовер, ориентированный на европейских покупателей. Как ожидается, стоимость базовой версии составит около 28 тысяч евро, что в пересчете на рубли эквивалентно примерно 2,6 миллиона.
Габариты новинки: длина – 4153 мм, ширина – 1794 мм, высота – 1581 мм. Колесная база достигает 2601 мм. В экстерьере использована новая дизайн-концепция Pure Positive, которую в компании характеризуют четкими линиями, сбалансированными пропорциями и общим ощущением высокого качества.
Переднеприводный кроссовер получит три варианта силовых установок: мощностью 116, 135 или 211 лошадиных сил. Покупатели смогут выбирать между тяговыми батареями емкостью 37 и 52 кВт·ч.
Разработчики делают ставку на сочетание современных технологий, качественной сборки, просторного салона и привлекательной цены. В Volkswagen рассчитывают, что именно это сочетание сделает ID. Cross интересным предложением в своем сегменте по соотношению цены и возможностей.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте