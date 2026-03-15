Volkswagen улучшил свой первый электромобиль: подробности

Volkswagen раскрыл дизайн своего электрокара ID.3 Neo

Компания Volkswagen официально представила эскизы преемника своего первого серийного электромобиля – хэтчбек ID.3 Neo, премьера которого состоится в середине апреля. Модель получит не только обновленную внешность, но и модернизированную технику с новым программным обеспечением.

Volkswagen ID.3 Neo

Как сообщает Carscoops со ссылкой на производителя, главные внешние изменения коснулись передней части. Решетка радиатора теперь объединена со светодиодными фарами, а воздухозаборники в бампере стали более лаконичными. Силуэт автомобиля остался узнаваемым, однако корма была переработана: задние фонари обзавелись новой графикой, а нижняя часть двери багажника теперь окрашена в цвет кузова. Ожидается также появление свежих вариантов колесных дисков и цветовой гаммы.

Глава дизайна Volkswagen Андреас Миндт пояснил, что при обновлении ключевой электрической модели ставилась задача добиться «чистых пропорций, уверенных поверхностей и более выразительного цифрового характера».

Главная техническая инновация ID.3 Neo – мультимедийная система Innovision со встроенным магазином приложений для стриминга, игр, а также зарядных и парковочных сервисов. Кроме того, производитель отказался от сенсорных панелей на рулевом колесе, вернув привычные тактильные кнопки, что должно повысить удобство управления.

Напомним, оригинальный ID.3 дебютировал в 2019 году как первый электромобиль VW на специализированной платформе. Модель уже пережила одно обновление в 2023 году, и нынешний рестайлинг станет для нее вторым.

