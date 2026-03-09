Никаких «допов»: дилеры засудили концерн за прямые продажи машин в обход них

Дилеры Volkswagen подали коллективный иск в суд из-за прямых продаж Scout

В федеральный суд штата Вирджиния поступил коллективный иск от дилеров Volkswagen, которые обвиняют немецкий концерн в нарушении действующих договоров. Истцами выступили дилерские центры Sunrise Imports LLC из Нью-Йорка и Curran Volkswagen Inc. из Коннектикута. Их главная претензия – запуск программы прямых онлайн-продаж под возрождённым брендом Scout Motors.

Scout Terra и Scout Traveler

По мнению автодилеров, Scout Motors – вовсе не независимая компания, а искусственно созданное подразделение Volkswagen. Его задача предельно проста: продавать новые электромобили – пикап Terra и внедорожник Traveler – напрямую конечным покупателям через интернет. На деле это означает, что традиционная дилерская сеть полностью исключается из процесса. Клиенты просто оставляют заявку на сайте и вносят депозит, не посещая салоны.

Уже сейчас на модели Scout, производство которых стартует в 2027 году, поступило больше 150 тысяч предварительных заказов. И дилеры рискуют не получить с этих сделок ни цента. Речь идёт не только о комиссии с продажи нового автомобиля. Автосалоны лишаются всего сопутствующего дохода: от оформления страховок и кредитов до платного обслуживания, ремонта и возможных будущих сделок с этими же клиентами. В иске прямо указано, что такая схема лишает дилеров законного права торговать этими машинами.

Интерьер Scout Traveler

Причём убытки могут исчисляться миллиардами долларов, учитывая растущий спрос на электрокары. Дилеры настаивают, что Volkswagen использует новый бренд как лазейку, чтобы обойти собственные же обязательства перед партнёрской сетью, которая годами строила бизнес концерна в США.