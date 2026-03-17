«Нет ни связи, ни машин»: как удары по ОАЭ повлияли на российский авторынок

Эксперт Абрамов назвал последствия ближневосточного конфликта для авторынка РФ

Первые последствия ближневосточного конфликта уже сказались на российском авторынке. В первую очередь это коснулось импортных автомобилей, отмечает Алексей Абрамов, технический эксперт бренда автозапчастей MARSHALL. На сегодняшний день «зависли» порядка 10 000 авто, предназначавшихся для рынка России.

Комментарий эксперта

Алексей Абрамов, технический эксперт бренда автозапчастей MARSHALL:

– Ситуация для некоторых владельцев и небольших компаний довольно критичная: нет ни связи, ни автомобилей, ни какой-либо информации или прогнозов. Это, безусловно, будет иметь ряд последствий – прежде всего, конечно, возврат предоплаты покупателям. Осложнится и без того не самое устойчивое положение некоторых фирм, занимающихся поставками автомобилей.

Следующий этап последствий ближневосточного конфликта коснется автосервисной отрасли и рынка запасных частей. Многие отраслевые участники прекрасно знают, что ОАЭ являются ключевым хабом для покупки автомобилей в разбор, а также для приобретения б/у агрегатов с целью последующей перепродажи на нашем рынке. Рынок б/у запасных частей России достаточно плотно связан с данной страной. Поэтому логистические проблемы из-за конфликта вызвали некоторую панику среди игроков, вынужденных искать новое логистическое плечо.

Последствия скажутся и на поставках новых оригинальных компонентов, которые через различные каналы из стран Ближнего Востока завозились в Европу, а потом в Россию, рассказал эксперт. По его мнению, эта проблема может коснуться также обслуживания сельскохозяйственной, строительной и другой спецтехники, для ремонта которой по этому направлению поступало много б/у запасных частей.

Кроме прямой поставки автомобилей или компонентов есть и проблемы с взаиморасчетами, указал Абрамов. Местные компании оказались в очаге конфликта, их офисы закрываются, а находиться на улице небезопасно. К этому добавляются проблемы со связью. Неизвестно, насколько быстро российским компаниям удастся вернуть свои деньги, подытожил специалист.

