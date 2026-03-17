Этот внедорожник от Chery готов к любым морозам: скоро он появится в России

В КНР стартовали продажи нового внедорожника iCaur V27, который появится в РФ

13 марта 2026 года в Китае состоялась официальная презентация нового флагманского кроссовера iCaur V27 . Следующим этапом для модели станет Россия – старт продаж запланирован уже на этот год.

iCaur V27

Как заявил на презентации генеральный директор iCaur Су Цзюнь, новая модель воплощает стратегию бренда по созданию универсальных автомобилей, которые сочетают внедорожные качества с комфортом для повседневного использования. V27 призван объединить интересы всех членов семьи: водители оценят управляемость, а пассажиры – безопасность и комфорт.

После успешного старта в Китае бренд начинает глобальную экспансию. В 2026 году iCaur поэтапно выйдет на рынки Европы, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Россия входит в число приоритетных направлений: модель уже прошла испытания в условиях низких температур и получила положительные отзывы от экспертов во время закрытых презентаций в Москве.

Инженеры провели специальную адаптацию автомобиля для российских условий. Были доработаны параметры подвески, оптимизирована система терморегуляции силовой установки и проведены дополнительные тесты в режимах экстремального холода.

Гибридная система Golden REEV, на которой построен V27, продемонстрировала стабильную работу при температурах до –40 °C. В основе системы – 1,5-литровый турбодвигатель с рекордным термическим КПД 45,79%, который работает как генератор. Он вырабатывает 3,71 кВт·ч электроэнергии на литр топлива, питая два электромотора суммарной мощностью 455 л. с. Такая схема позволяет сохранять динамику даже в сильный мороз, когда обычные электромобили теряют мощность из-за охлаждения батареи.

Кроме того, автомобиль оснащен продуманной системой теплового управления 1+1+3, которая объединяет два основных источника мощности – бензиновый двигатель и генератор – с тремя электрическими подсистемами: высоковольтным аккумулятором, электродвигателями и силовой электроникой. Все это обеспечивает максимально быстрый прогрев батареи и салона в морозы, сокращает потери энергии и продлевает ресурс аккумулятора. Для российских условий у V27 также усилили шасси и увеличили дорожный просвет.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте