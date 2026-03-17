Представлен новый Geely: полный привод, расход 2 л на 100 км, доступная цена
Компания Geely презентовала в Китае новый...
Этот внедорожник от Chery готов к любым морозам: скоро он появится в России

В КНР стартовали продажи нового внедорожника iCaur V27, который появится в РФ

13 марта 2026 года в Китае состоялась официальная презентация нового флагманского кроссовера iCaur V27 . Следующим этапом для модели станет Россия – старт продаж запланирован уже на этот год.

Как заявил на презентации генеральный директор iCaur  Су Цзюнь, новая модель воплощает стратегию бренда по созданию универсальных автомобилей, которые сочетают внедорожные качества с комфортом для повседневного использования. V27 призван объединить интересы всех членов семьи: водители оценят управляемость, а пассажиры – безопасность и комфорт.

После успешного старта в Китае бренд начинает глобальную экспансию. В 2026 году iCaur поэтапно выйдет на рынки Европы, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Россия входит в число приоритетных направлений: модель уже прошла испытания в условиях низких температур и получила положительные отзывы от экспертов во время закрытых презентаций в Москве.

Инженеры провели специальную адаптацию автомобиля для российских условий. Были доработаны параметры подвески, оптимизирована система терморегуляции силовой установки и проведены дополнительные тесты в режимах экстремального холода.

Гибридная система Golden REEV, на которой построен V27, продемонстрировала стабильную работу при температурах до –40 °C. В основе системы – 1,5-литровый турбодвигатель с рекордным термическим КПД 45,79%, который работает как генератор. Он вырабатывает 3,71 кВт·ч электроэнергии на литр топлива, питая два электромотора суммарной мощностью 455 л. с. Такая схема позволяет сохранять динамику даже в сильный мороз, когда обычные электромобили теряют мощность из-за охлаждения батареи.

Кроме того, автомобиль оснащен продуманной системой теплового управления 1+1+3, которая объединяет два основных источника мощности – бензиновый двигатель и генератор – с тремя электрическими подсистемами: высоковольтным аккумулятором, электродвигателями и силовой электроникой. Все это обеспечивает максимально быстрый прогрев батареи и салона в морозы, сокращает потери энергии и продлевает ресурс аккумулятора. Для российских условий у V27 также усилили шасси и увеличили дорожный просвет.

Ранее «За рулем» сообщал , что в России возобновили продажи кроссоверов Hyundai Santa Fe по цене от 3,86 млн рублей.

Источник:  пресс-служба iCaur
Ушакова Ирина
Фото:пресс-служба iCaur
17.03.2026 
