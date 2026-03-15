Chery iCaur V27
15 марта
Отличная динамика и готовность к русским зимам — новый внедорожник скоро в РФ
Chery iCaur V27 с гибридной системой Golden...
Отличная динамика и готовность к русским зимам — новый внедорожник скоро в РФ

Chery iCaur V27 с гибридной системой Golden REEV готовится к премьере в России

Новый флагманский внедорожник Chery iCaur V27 обещает совместить несовместимое: динамику спорткара и запас хода, переваливающий за тысячу километров. В основе этой заявки лежит гибридная силовая установка Golden REEV, где колёса приводятся в движение исключительно электромоторами, а бензиновый двигатель работает лишь как генератор для подзарядки тяговой батареи.

Именно такая схема, по словам инженеров, позволяет выжать из двух электромоторов суммарные 456 лошадиных сил. Этого хватает, чтобы разогнать массивную машину до сотни за 5,9 секунды. Полный привод здесь тоже электрический – отдельные моторы на каждой оси. За счёт этого удаётся избежать характерных для обычных коробок передач задержек: педаль газа отзывается моментально.

В пресс-службе iCaur подчёркивают, что такая динамика для крупного внедорожника – результат сложной работы. Угловатый кузов создаёт серьёзное сопротивление воздуха, а большой вес требует от силовой установки не просто высокой мощности, но и мгновенной отдачи. Согласованность мотора, шасси и электроники как раз и выливается в ту самую цифру – 5,9 секунды до 100 км/ч.

Но производительность – лишь одна сторона медали. Гибридная система заточена и под суровые условия. Бензиновый двигатель-генератор помогает поддерживать оптимальный тепловой режим батареи даже в морозы до минус 40 градусов, что гарантирует стабильную мощность в любую погоду. А общий запас хода, по заверениям компании, превышает 1000 километров, хотя конкретный используемый цикл испытаний не уточняется.

Лежнин Роман
Фото:iCaur
15.03.2026 
