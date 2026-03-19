#
>
Подсчитаны траты россиян на подготовку авто к весне
Названы три главные «болячки» машин с пробегом: сколько будет стоить ремонт

Эксперт: в России нет привычки вовремя менять свечи зажигания

Аналитики онлайн-платформы Urarrmont выяснили, с какими неисправностями владельцы автомобилей 5–10 лет чаще всего приезжают на СТО.

Самая частая проблема машин этого возраста – стук в подвеске. К 5–7 годам эксплуатации резиновые сайлентблоки и шаровые опоры попросту «устают», а российские дороги и перепады температур добивают их окончательно. Тишина в салоне обойдется в среднем в 12 500 рублей – замена комплекта на одном рычаге с учетом развала-схождения.

На втором месте среди поломок – капризы мотора. Автомобиль начинает дергаться и «троить», а виной тому чаще всего свечи зажигания. Как отмечают эксперты, вовремя менять их у нас не принято: водители ждут, пока двигатель не начнет сигнализировать о беде. К 5–7 годам такое промедление уже бьет по кошельку: диагностика и замена комплекта «вытягивают» около 10 тысяч рублей. В эту стоимость входит компьютерная диагностика для выявления проблемного цилиндра и сама замена комплекта свечей/катушки.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
Замыкает тройку лидеров классика жанра – подтекающее масло. Со временем прокладка клапанной крышки, сальники и патрубки дубеют и перестают держать герметичность. Чтобы двигатель снова был сухим и чистым, придется выложить около 7500 рублей на замену прокладок и мойку.

Специалисты отмечают: автопарк стремительно стареет, и людям уже недостаточно просто знать, что «машина ломается». Многие автомобили куплены более 15 лет назад, растет потребность в сложных и агрегатных ремонтах. Водителям нужна конкретика – что менять, когда и во сколько это обойдется, чтобы планировать бюджет на годы вперед.

***

Основой для рейтинга послужила статистика обращений к ИИ-ассистенту. В выборку вошли наиболее частые вопросы жителей и гостей таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Краснодар и др. Всего в исследовании были представлены данные по свыше 10 городам присутствия агрегатора

Алексеева Елена
Фото:Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС
19.03.2026 
