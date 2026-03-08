В РФ пройдут три волны подорожания ремонта машин в 2026 году: что будет с ценами

Fit Service: ремонт авто в России подорожает за год на 25%

Международная франчайзинговая сеть автосервисов Fit Service обнародовала прогноз роста цен на техобслуживание в 2026 году. По словам директора компании Татьяны Овчинниковой, совокупное удорожание составит 20–25%, однако резкого скачка не будет – цены поднимут в три этапа.

Первый этап ожидается в январе (около 10%), второй – в марте (еще порядка 10%), и третий – в августе (примерно 5%). Перед каждым повышением в компании обещают проводить детальный анализ по городам и услугам, чтобы корректировка была точечной и обоснованной.

Овчинникова отмечает, что нынешняя динамика не рекордная за последние пять лет, а вызвана она ростом налоговой нагрузки, удорожанием аренды, логистики и оплаты труда квалифицированных механиков.

