#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Прототип внедорожника от Geely
8 марта
Внедорожник от Geely претендует на место Дефендера
Geely разрабатывает авто, способное потеснить...
Интерьер Toyota Sequoia
8 марта
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: сколько он стоит?
Внедорожники Toyota Sequoia продают в России с...
Toyota Corolla
8 марта
Toyota японцам больше не по карману: насколько взлетели цены на машины в Японии?
Nikkei Asia: стоимость Toyota Corolla в Японии...

В РФ пройдут три волны подорожания ремонта машин в 2026 году: что будет с ценами

Fit Service: ремонт авто в России подорожает за год на 25%

Международная франчайзинговая сеть автосервисов Fit Service обнародовала прогноз роста цен на техобслуживание в 2026 году. По словам директора компании Татьяны Овчинниковой, совокупное удорожание составит 20–25%, однако резкого скачка не будет – цены поднимут в три этапа.

Рекомендуем
Кузов не ржавеет, живучая ходовая — надежные и престижные седаны от 1,5 млн рублей

Первый этап ожидается в январе (около 10%), второй – в марте (еще порядка 10%), и третий – в августе (примерно 5%). Перед каждым повышением в компании обещают проводить детальный анализ по городам и услугам, чтобы корректировка была точечной и обоснованной.

Овчинникова отмечает, что нынешняя динамика не рекордная за последние пять лет, а вызвана она ростом налоговой нагрузки, удорожанием аренды, логистики и оплаты труда квалифицированных механиков.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал , что в РФ начались продажи новой версии лифтбека Lada Granta по цене от 1 млн рублей.

Источник:  Motor
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 16
08.03.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0