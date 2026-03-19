Названы самые популярные машины китайского производства в России

Эксперт Целиков: За четыре года в РФ ввезли 2,25 млн авто китайской сборки

С марта 2022 по февраль 2026 года в Россию было ввезено около 2,25 млн машин, произведенных в Китае. Такие данные в своем телеграм-канале привел автоэксперт Сергей Целиков, проанализировавший структуру и объемы импорта.

Основной поток (более 2 млн единиц) составили легковые автомобили. Остальные 250 тысяч пришлись на коммерческий транспорт. В сегменте легковых машин подавляющее большинство (94,4%) были новыми – их общее количество достигло 1,9 млн штук.

Пятерка марок с наибольшими объемами ввоза новых автомобилей из Китая выглядит следующим образом: Chery (345,4 тыс. шт.), Geely (301,2 тыс. шт.), Changan (237,9 тыс. шт.), Haval (128,6 тыс. шт.), Omoda (124,1 тыс. шт.).

Интересно, что в списке также оказались некитайские бренды, чьи заводы расположены в КНР. Среди них наиболее часто ввозились Toyota (52,6 тыс. шт.), а также Volkswagen и Mazda.

Топ-5 самых популярных моделей

Бестселлером среди всех импортированных из Китая новых легковых машин стал кроссовер Geely Monjaro, объем поставок которого достиг 117 тысяч единиц. В пятерку лидеров также вошли Chery Tiggo 7 Pro Max (114,3 тыс. шт.), Omoda C5 (99,5 тыс. шт.), Chery Tiggo 4 (91,4 тыс. шт.), Haval M6 (61,1 тыс. шт.).

Рынок подержанных машин из Китая

За тот же период объем ввоза автомобилей с пробегом (старше трех лет) из Китая составил 112,3 тыс. штук. Здесь картина иная: в лидерах оказались не китайские, а японские и европейские бренды: Toyota (17,6 тыс. шт.), Volkswagen (15,8 тыс. шт.), Honda (13,1 тыс. шт.), Geely (6,9 тыс. шт.), Audi (6,4 тыс. шт.).

Самыми востребованными моделями среди подержанных авто стали Toyota Corolla (5734 шт.), Toyota RAV4 (4549 шт.), кроссовер Honda Breeze (2649 шт.), Volkswagen Golf (2582 шт.) и Audi Q3 (2569 шт.).

