«Спасательный круг» или ловушка? Секрет жвачки, который погубит ваши права

Эксперты: жвачка или ополаскиватель для рта не смогут обмануть алкотестер

В преддверии праздников в автомобильных чатах вновь оживают старые легенды: достаточно лишь пожевать мятную резинку или прополоскать рот антисептиком, и прибор инспектора останется глух к недавним возлияниям.

Логика кажется безупречной – зачем искать сложные способы, если можно просто «освежиться»?

Однако современные дорожные алкотестеры – это высокоточное оборудование с электрохимическими сенсорами. Они охотятся не за запахами, а за молекулами этанола, которые поступают в прибор не с поверхности языка, а из глубины легких. Алкоголь попадает туда через кровоток, и никакая жвачка не в силах заставить датчик дышать по-другому.

Более того, попытка скрыть следы часто превращается в саморазоблачение. В составе многих жевательных резинок и практически всех ополаскивателей содержатся спирты. В первые минуты после их использования алкотестер может выдать до 0,5 промилле. Инспектор видит не «ноль», а цифру, которая дает ему законное право отстранить водителя от управления. Вместо спасительного круга водитель получает билет на медицинское освидетельствование.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Специалисты единодушны: единственный способ снизить показатели прибора – это время. Организм выводит алкоголь со скоростью около 0,1 промилле в час, и никакие фокусы этот процесс не ускорят. Опытный инспектор, почувствовав неестественно резкий аромат ментола, лишь убедится в попытке скрыть правду.

Вместо того чтобы полагаться на сомнительные лайфхаки из народного фольклора, лучше довериться здравому смыслу. Если накануне вечером был алкоголь, безопаснее оставить машину на парковке и вызвать такси.

Источник:  Авто Mail
Алексеева Елена
Фото:Дмитрий Феоктистов/ТАСС
24.03.2026 
