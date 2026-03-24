Спрос на премиальные авто резко вырос: названы лидеры продаж

«Автостат»: лидером по продажам среди премиум-брендов в России стал Exeed

По итогам января – февраля 2026 года российские дилеры реализовали 17 520 новых автомобилей премиум-сегмента. Как отмечают аналитики агентства «Автостат» (источник данных – АО «ППК»), это на 19,3% превышает показатель двух первых месяцев прошлого года.

На фоне общего спада авторынка (минус 3,9%) доля премиальных марок увеличилась. Если в январе – феврале 2025 года она составляла 8,8%, то за отчетный период текущего года достигла 10,9%, комментирует Дмитрий Ярыгин, заместитель начальника отдела аналитики агентства.

Лидерство среди премиум-брендов сохраняет китайский Exeed с результатом 2519 проданных автомобилей, хотя это на 18,7% меньше, чем годом ранее. На второй позиции – Tank (2234 шт., снижение на 27,3%). Третье место занял немецкий BMW (2180 шт.), который, несмотря на его официальное отсутствие в России, показал рост в 73,3%. Замыкают пятерку лидеров Voyah (1759 шт., прирост 107,2%) и Hongqi (1671 шт., прирост 84,6%).

Самой востребованной премиальной моделью в стране остается внедорожник Tank 300. За два месяца 2026 года его результат составил 1268 новых экземпляров.

