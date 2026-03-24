Сезонный шиномонтаж в РФ: стоимость услуг и причины подорожания

Эксперт Молодовский: Шиномонтаж в России подорожает на 15%

Летом 2026 года услуги по шиномонтажу в России подорожают, в среднем, на 15% по сравнению с прошлым сезоном. Такой прогноз дал Андрей Молодовский, эксперт компании «Колеса даром». Основные причины – инфляция, повышение НДС, рост зарплат и дефицит квалифицированных кадров.

Стоимость стандартного комплекса (снятие/установка колес, мойка, демонтаж/монтаж шин и балансировка) варьируется в зависимости от региона. Для 14-дюймовых колес в Москве цена составит 3,3–3,5 тыс. рублей, в Татарстане и на Урале – около 2,8–3 тыс. рублей. Самый доступный сервис ожидается в Краснодаре – в пределах 2 тыс. рублей.

Чем больше диаметр колес, тем выше чек. Например, за переобувку внедорожника с 20-дюймовыми колесами в столице придется отдать около 8,3 тыс. рублей, в Казани и Екатеринбурге – 5,5–6 тыс. рублей, а в Краснодарском крае – 4,5–4,7 тыс. рублей.

