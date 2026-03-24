Машины этой шведско-китайской марки набирают популярность в России

Эксперт Целиков: В РФ в 2026 году в разы выросли продажи автомобилей Lynk ＆ Co

За первые два месяца 2026 года в России было зарегистрировано 575 новых автомобилей шведско-китайской марки Lynk & Co и 96 машин Nordcross (бренда, под которым продаются те же модели). Об этом сообщил автоэксперт Сергей Целиков.

Динамика продаж кратно превышает прошлогодние показатели: в январе-феврале 2025 года на учет поставили лишь 50 Lynk & Co, а Nordcross появился на рынке только в ноябре.

Подавляющая доля регистраций марки (97%) пришлась на флагманскую модель – гибридный кроссовер Lynk & Co 900, построенный на новейшей платформе SPA Evo. Цены на него у дилеров варьируются от 7,5 до 9,5 млн рублей.

«Именно он пришелся по вкусу богатым российским автовладельцам», – отметил эксперт.

Lynk & Co 900

Электромобиль Lynk & Co Z10 с начала года был зарегистрирован в России всего один раз.

Lynk & Co Z10

