Новый электрический кроссовер Subaru
24 марта
Toyota Highlander превратится в Subaru: анонсирован новый крупный кроссовер
Subaru представит крупный трёхрядный...
FEBEST запустил новый электронный каталог: удобнее, быстрее, с поиском по VIN
24 марта
FEBEST запустил новый электронный каталог: удобнее, быстрее, с поиском по VIN
Компания FEBEST представила масштабное...
Водителей пока не будут штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГО
24 марта
Водителей пока не будут штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГО
МВД: технической возможности автоматически...

Машины этой шведско-китайской марки набирают популярность в России

Эксперт Целиков: В РФ в 2026 году в разы выросли продажи автомобилей Lynk ＆ Co

За первые два месяца 2026 года в России было зарегистрировано 575 новых автомобилей шведско-китайской марки Lynk & Co и 96 машин Nordcross  (бренда, под которым продаются те же модели). Об этом сообщил автоэксперт Сергей Целиков.

Рекомендуем
Lada Vesta Sport – продажи начались, цена известна

Динамика продаж кратно превышает прошлогодние показатели: в январе-феврале 2025 года на учет поставили лишь 50 Lynk & Co, а Nordcross появился на рынке только в ноябре.

Подавляющая доля регистраций марки (97%) пришлась на флагманскую модель – гибридный кроссовер Lynk & Co 900, построенный на новейшей платформе SPA Evo. Цены на него у дилеров варьируются от 7,5 до 9,5 млн рублей.

«Именно он пришелся по вкусу богатым российским автовладельцам», – отметил эксперт.

Электромобиль Lynk & Co Z10 с начала года был зарегистрирован в России всего один раз.

Ранее «За рулем» сообщал , что марка Tank обновила прайс-листы на модели 300 и 500 2026 года выпуска.

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото:Lynk & Co
24.03.2026 
