«Чужие среди своих»: как мошенники продают въезд в закрытые дворы

Мошенники научились открывать парковки во дворах, огороженные шлагбаумами

Жители московских многоэтажек столкнулись с неожиданной проблемой: дворы, огороженные шлагбаумами, перестали быть закрытыми.

Внутри резко увеличилось количество машин, не принадлежащих местным жителям. Как выяснилось, злоумышленники наладили теневой бизнес по продаже доступа к придомовым парковкам , используя для этого технические уязвимости систем контроля.

Самый распространенный способ взлома – установка в блок управления шлагбаумом постороннего устройства с сим-картой. В одном из случаев инженеры обнаружили такой «жучок», позволявший открывать ограждение по звонку с любого номера. В других ситуациях незваные гости покупали в интернете дубликаты брелоков или считывали сигналы с въезжающих машин.

Нередко к незаконной схеме подключаются и сами жильцы: они регистрируют в базе чужие номера на свое имя, а затем продают их нескольким водителям по цене до 5 тысяч рублей в месяц.

Юристы отмечают, что, хотя организаторы такого «доступа» рискуют попасть под уголовную статью за вмешательство в работу оборудования, для водителей, купивших парковочное место, ответственность практически отсутствует.

Придомовая территория не относится к частным владениям или охраняемым объектам по закону, поэтому максимум, что грозит нарушителям, - это блокировка выезда или моральный дискомфорт от общения с возмущенными соседями. Единственный надежный способ защитить свой двор - постоянный контроль со стороны управляющей компании и бдительность самих жильцов.