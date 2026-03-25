Не «пустая» база: Geely объявила старт продаж и раскрыла оснащение Monjaro Luxury

Кроссовер Geely Monjaro в базовой версии продается в России от 4 599 990 рублей

Компания Geely объявила о старте продаж кроссовера Geely Monjaro в обновленной базовой комплектации.

Причем слово «базовая» в случае с флагманом Monjaro вовсе не означает скромное оснащение. Автомобиль получил стильные 19-дюймовые диски нового дизайна и полностью светодиодную оптику, а в салоне черная экокожа сочетается с замшевой обивкой потолка.

Водительское кресло с электрорегулировкой по восьми направлениям дополнено вентиляцией и памятью настроек, а передний пассажир может воспользоваться функцией «горизонтального раскладывания» для максимального комфорта. За микроклимат отвечает трехзонный климат-контроль, а обзор сверху обеспечивает панорамная крыша с электролюком.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
Технологическая начинка включает мультимедийную систему с центральным дисплеем диагональю 12,3" с функцией интеграции смартфона на платформе iOS и дублирования экрана смартфона на дисплее мультимедиа, а также сенсорный дисплей диагональю 12,3" для переднего пассажира.

Предусмотрены интеграция со смартфоном, беспроводная зарядка и аудиосистема с восемью динамиками.

Водителю доступны адаптивный круиз-контроль и комплекс ADAS: системы предотвращения фронтальных столкновений, удержания в полосе и распознавания дорожных знаков. В зимний пакет включен подогрев руля, всех сидений, лобового стекла и форсунок омывателя.

Силовая установка осталась прежней – 238-сильный турбомотор в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Предусмотрены 7 режимов движения – от экономичного до внедорожного.

Цена комплектации Luxury стартует от 4 599 990 рублей, а с учетом спецпрограмм обойдется в 4 349 990 рублей.

Geely Monjaro Luxury
Источник:  Geely
Алексеева Елена
25.03.2026 
Отзывы о Geely Monjaro

