SKM без рывка: в этом году АВТОВАЗ ограничится пробными продажами новых авто

Соколов: в 2026 году АВТОВАЗ планирует продать несколько тысяч автомобилей SKM

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов, выступая на съезде РСПП, сообщил о планах по реализации нескольких тысяч автомобилей нового коммерческого бренда SKM в 2026 году.

Он назвал эти продажи «пробным шаром» и подчеркнул, что компания продолжает оценивать рыночный потенциал, не рассчитывая на объемы в десятки тысяч единиц. В текущем году тестирование ограничится моделью М7 (версии фургон и минивэн).

Ранее в Сети появились снимки автомобиля SKM, производство которого планируется запустить в 2026 году в Тольятти на мощностях восстановленного Опытно-промышленного производства АВТОВАЗа.

По сути, новинка представляет собой русифицированную версию китайской модели SRM Jinhaishi от концерна Shineray: в логотипе поменяли всего одну букву.

Автомобиль имеет габариты 4890×1700×1995 мм с колесной базой 3185 мм. Российская версия, по предварительным данным, получит 150-сильный бензиновый двигатель 2.0 и 5-ступенчатую «механику». Основными конкурентами модели на рынке станут ГАЗ Соболь первого поколения и Sollers SF1, цены на которые стартуют от 2 млн рублей.