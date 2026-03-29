КАМАЗ со свалки «оживает» под руками вьетнамки (видео)

Девушка из Вьетнама восстановила «убитый» КАМАЗ и перепродала вдвое дороже

С ноября 2025 года в Рунете вирусятся видеоролики с вьетнамской блогеркой Хоа (Hoa), взявшейся за восстановление советского самосвала КАМАЗ.

На самом деле, первая волна славы, в том числе и в России, приключилась с Хоа еще пару лет назад, когда девушка отреставрировала старый трактор, показав процесс на своем Youtube-канале Girl Mechanical. После этого было еще несколько видео, и каждое возымело довольно серьезный резонанс. Отчасти – из-за вала комментариев, мнения в которых были полярными: одни восхищались тем, как грамотно и быстро проводятся работы по различной технике, а другие, напротив, обвиняли героиню поверхностности и некачественности ремонта.

Так что же перед нами, реальное восстановление советской техники или исключительная «косметика» для соцсетей? Предлагаем сформировать собственную точку зрения, взглянув на первый ролик. Не удивляйтесь «праворукости» КАМАЗа – нам удалось найти лишь отзеркаленный вариант видео. Зато в режиме таймлапса можно взглянуть на весь спектр работ, от первого запуска двигателя до покраски кабины в свежий цвет.

А вот – более подробно про финальный этап: покраска советского мастодонта в совершенно незаводской (и от этого – еще более выразительный) колер и восстановление мелких недочетов по конструкции.

В соцсетях пишут, что девушка, купившая с друзьями этот КАМАЗ, в итоге продала его вдвое дороже. Точные цифры нам неизвестны, но мы выяснили, что все работы заняли у нее четыре месяца. А вот еще одно видео – завершение нового образа КАМАЗа и реакция покупателя:

