Москву начнут освобождать от «залежавшихся» автомобилей

«Коммерсант»: более 30% оставленных во дворах машин вообще оттуда не выезжают

Новая программа столичных властей «Мой комфортный двор» направлена на борьбу с хаотичной парковкой и снижение аварийности в жилых зонах, где из-за неправильно оставленных автомобилей страдают дети и пожилые люди.

Как рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, основная цель программы «Мой комфортный двор» – создать безопасное и удобное пространство для всех жителей, а не только для автовладельцев.

В столице провели масштабное исследование, которое показало, что собственные машины есть лишь у 40% московских семей, при этом треть автомобилей, стоящих во дворах, практически не эксплуатируется, превращаясь по сути в место длительного хранения.

Особую тревогу властей вызывает статистика дорожно-транспортных происшествий. Только в 2025 году во дворах произошло 612 аварий, 17 из которых закончились трагически. Одной из главных причин названы машины, припаркованные с нарушением правил: они перекрывают обзор и затрудняют проезд пожарных машин и скорой помощи.

Ликсутов подчеркнул, что изменения в каждом дворе будут точечными и обсуждаемыми с жителями. Власти планируют не только перераспределять существующие места, но и строить новые капитальные паркинги, например, в районах с высокой плотностью застройки, таких как Некрасовка.

При этом автовладельцам предложат освободить дворы от давно не выезжающих или разукомплектованных машин, чтобы на их месте могли появиться детские или спортивные площадки.