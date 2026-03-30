#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Хозяин полосы»: кто платит за ремонт в ДТП, когда два ряда сливаются в один
30 марта
Сужение дороги – частая причина аварий в...
Москву начнут освобождать от «залежавшихся» автомобилей

«Коммерсант»: более 30% оставленных во дворах машин вообще оттуда не выезжают

Новая программа столичных властей «Мой комфортный двор» направлена на борьбу с хаотичной парковкой и снижение аварийности в жилых зонах, где из-за неправильно оставленных автомобилей страдают дети и пожилые люди.

Максим Ликсутов: в Москве тестируют новую версию приложения «Парковки России»

Как рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, основная цель программы «Мой комфортный двор» – создать безопасное и удобное пространство для всех жителей, а не только для автовладельцев.

В столице провели масштабное исследование, которое показало, что собственные машины есть лишь у 40% московских семей, при этом треть автомобилей, стоящих во дворах, практически не эксплуатируется, превращаясь по сути в место длительного хранения.

Особую тревогу властей вызывает статистика дорожно-транспортных происшествий. Только в 2025 году во дворах произошло 612 аварий, 17 из которых закончились трагически. Одной из главных причин названы машины, припаркованные с нарушением правил: они перекрывают обзор и затрудняют проезд пожарных машин и скорой помощи.

Ликсутов подчеркнул, что изменения в каждом дворе будут точечными и обсуждаемыми с жителями. Власти планируют не только перераспределять существующие места, но и строить новые капитальные паркинги, например, в районах с высокой плотностью застройки, таких как Некрасовка.

Старый брошенный автомобиль во дворе пятиэтажки.
При этом автовладельцам предложат освободить дворы от давно не выезжающих или разукомплектованных машин, чтобы на их месте могли появиться детские или спортивные площадки.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  «Коммерсант»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Александр Артеменков/ТАСС
Количество просмотров 18
30.03.2026 
Фото:Александр Артеменков/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
-1