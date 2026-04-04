Успеть купить: выпустили пикап Isuzu D-Max для гонок с турбодизелем 2.0, мощностью 281 л.с.

Isuzu построила гоночный D-Max и продает себе в убыток: тираж всего 15 штук

Японская Isuzu решила рискнуть и построила настоящий гоночный снаряд на базе пикапа D-Max, который вскоре появится в свободной продаже.

Правда, рассчитывать на массовый спрос не стоит: компания произведет всего 15 таких машин, и каждая обойдется покупателю дешевле, чем самому производителю. Это часть стратегии японской компании, которая хочет с нуля собрать собственную гоночную серию и готова доплачивать за каждого участника из своего кармана.

С виду автомобиль больше напоминает боевой GT3, чем утилитарный пикап. Инженеры Tera Engineering основательно поработали над аэродинамикой: регулируемое антикрыло, центральный плавник, задний диффузор и карбоновый капот призваны укрощать воздушные потоки на высоких скоростях. В салоне от практичности не осталось и следа – здесь установлен каркас безопасности FIA, гоночное кресло и руль с кнопками телеметрии.

Но главное изменение скрыто под капотом: 2,0-литровый турбодизель форсировали до 281 л.с., а крутящий момент довели до 507 Н м. Мотор работает в паре с механикой и настроенной подвеской Penske, но важно помнить: этот пикап создан исключительно для трека. Выехать на нем на дорогу общего пользования не получится – только перевозить на трейлере от этапа к этапу.

Цена вопроса – около 46 тысяч долларов, что заметно ниже реальных затрат на производство. Isuzu сознательно идет на риск, чтобы привлечь гонщиков. Первые гонки на модели запланированы на июнь, август и октябрь этого года.