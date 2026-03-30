Подорожают ли автомобили в апреле: ответ участников рынка

Эксперт Блинов: В России изменится формат скидок на новые машины

Участники авторынка сошлись во мнении, что в апреле не стоит ждать резкого скачка цен на новые автомобили. Основные факторы – слабый потребительский спрос и высокий уровень складских запасов – не подталкивают дилеров и производителей к массовому повышению стоимости.

Юрий Блинов, директор по маркетингу АГ «Авилон», прогнозирует, что рынок будет двигаться через точечные корректировки. По отдельным моделям цены могут вырасти на 2–5%, а в нишах, где параллельный импорт сжимается, – до 10–15%.

При этом скидки полностью не уйдут, но изменят форму. Прямые дисконты станут менее распространенными из-за роста издержек и давления на маржу. Вместо этого дилеры будут активнее использовать кредитные программы, трейд-ин и индивидуальные предложения.

«Покупатель по-прежнему сможет получить выгоду, но она станет менее очевидной и более «упакованной» в финансовые инструменты», – считает эксперт.

Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф», также считает, что оснований для резкого изменения цен с 1 апреля нет. Он обратил внимание на традиционную сезонную активность: март показал оживление спроса, и апрель часто становится одним из самых оживленных месяцев для авторынка. Если спрос будет опережать предложение, возможна умеренная корректировка цен в районе 1,5–2%.

По словам Иванова, наиболее заметные изменения вероятны в сегменте параллельного импорта, тогда как у локализованных моделей корректировки, скорее всего, ограничатся пересмотром скидок.

