Метеоролог назвал москвичам дату смены резины без риска для безопасности
31 марта
Метеоролог назвал москвичам дату смены резины без риска для безопасности
Александр Шувалов: шины на летние можно будет...
Метеоролог назвал москвичам дату смены резины без риска для безопасности

Александр Шувалов: шины на летние можно будет сменить через неделю

Столичным автомобилистам, уставшим от непредсказуемых мартовских перепадов температур, осталось потерпеть всего семь дней.

Уже через неделю в Москве установится погода, позволяющая без опасений сменить зимнюю резину на летнюю, не опасаясь внезапного возврата зимы.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с журналистами уточнил, что к процессу «переобувки» стоит подходить избирательно, ориентируясь не только на календарь, но и на географию. Если жители столицы и западных районов Московской области могут смело записываться в шиномонтаж уже спустя неделю, то автовладельцам восточной части Подмосковья специалист рекомендует проявить выдержку и подождать еще около десяти дней.

Такой разрыв в сроках объясняется особенностями климата региона, где весна наступает чуть позже, а риск ночных заморозков сохраняется дольше.

В целом же, оптимальным сроком для плановой замены станет период, когда когда среднесуточная температура воздуха будет держаться на отметке +5...+7°C и выше.

Источник:  RT
Алексеева Елена
Фото:freepik / standert
31.03.2026 
