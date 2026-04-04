Этот Bugatti существует в трех экземплярах — угадайте цену

Один из трех существующих Bugatti EB112 уйдет с молотка за миллионы евро

На аукцион RM Sotheby’s в Монако выставят жемчужину Bugatti – один из трех созданных экземпляров суперседана Bugatti EB112.

Торги состоятся 25 апреля, и аукционный дом рассчитывает, что машина уйдет новому хозяину за 1,5–2 млн евро, или от 1,7 до 2,3 млн долларов. Эту модель представили на Женевском автосалоне 1993 года, за пять лет до того, как марку Bugatti приобрел Volkswagen. В основе EB112 – углеродный монокок, как у суперкара EB110, представленного двумя годами ранее.

Да и двигатель – тоже V12, однако не турбированный 3,5-литровый от EB110, а собственный атмосферный на 6 литров. И располагается он не за сиденьями, а перед салоном, но при этом – за передней осью, в базе. Отдача – 460 л.с. и 600 Нм. Движок работает в паре с механической (!) коробкой, передающей момент в пропорциях 38% на переднюю и 62% на заднюю ось.

По заверениям компании, до 100 км/ч этот полноприводный 4-местный седан добирается за 4,3 секунды и достигает максимальной скорости в 299 км/ч. Дизайн создавал Джорджетто Джуджаро, более явно сославшись на наследие Bugatti, нежели Марчелло Гандини и Джампаоло Бенедини, авторы вышеупомянутого EB110.

До краха в 1995-м компания успела сделать концепт для Женевы, два дизайн-макета, несколько шасси и некоторое количество компонентов. Впоследствии часть активов Bugatti купил монегасский бизнесмен Жильдо Палланка Пастор – и собрал два полноценных EB112. Тот, что мы видим на фото, построен в 1999-м – на нем Пастор накатал по Монако всего 241 милю, пока не продал в 2015-м.

В 2021-2022 годах машина прошла ребилд с заменой тормозов, подвески, системы контроля выбросов, шин, а затем – и с капиталкой движка. Пресс-служба RM Sotheby’s уточняет, что данная машина до сих пор находится в частном владении, в то время как самый первый оригинальный прототип ныне принадлежит ателье ItalDesign. При всем величии наступившей в 1998 году эры Volkswagen, ничего подобного марка Bugatti с тех пор так и не создала.

Источник:  The Drive
Иннокентий Кишкурно
