Changan локализует производство двух популярных моделей в Калининграде

Бренд Changan получил в России сертификаты на кроссоверы CS35 Max и CS75 Plus

Кроссоверы Changan CS35 Max и CS75 Plus официально допущены к продажам в России. Обе модели получили одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Как сообщают «Известия», их производство развернут на калининградской площадке «Автотор-автотранс».

Changan CS35 Max

Changan CS35 Max сертифицирован с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л. с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Габариты модели: длина – 4540 мм, колесная база – 2715 мм. Продажи этой модели стартовали в феврале, цена варьируется от 2,6 до 2,79 млн рублей в зависимости от выбранной комплектации. Всего предложено три варианта оснащения.

Changan CS75 Plus

Changan CS75 Plus четвертого поколения вышел на российский рынок в 2025 году. Автомобиль сертифицирован в двух версиях: переднеприводной с 1,5-литровым двигателем (180 л. с.) и полноприводной с 2,0-литровым мотором, который выдаёт 226 или 235 л. с. Стоимость модели стартует от 3 669 900 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал , что Toyota откажется от части стандартов качества при производстве машин.