Сезон «переобувки» в России: цены выросли на 13% по сравнению с 2025 годом

Fit Service: средний чек на шиномонтаж в марте превысил 8 тысяч рублей

В марте средняя стоимость заказ-наряда, включающего услуги шиномонтажа, достигла 8,5 тыс. рублей, что на 13% выше показателя годичной давности. Такую статистику привели в сети автосервисов Fit Service.

При этом количество дополнительных услуг, которыми автовладельцы пользуются при сезонной смене шин, увеличилось на 2% по сравнению с прошлым годом. Водители стали чаще заказывать ремонт колес, переустановку, диагностику, хранение и утилизацию шин, а также балансировку и регулировку развала-схождения.

Технический директор международной франчайзинговой сети Fit Service Никита Родионов пояснил, что цены на шиномонтаж в весеннем сезоне‑2025 выросли несколько выше инфляции.

«Такая корректировка прайсов была необходима, чтобы компенсировать возросшую финансовую нагрузку на бизнес, а также удержать штат компетентных специалистов», – отметил эксперт.

Активная смена зимней резины на летнюю пока затронула лишь несколько федеральных округов. По данным сети, в марте число обращений автовладельцев оказалось выше прошлогоднего в Центральном, Южном, Северо-Западном и Уральском округах. Однако по абсолютному количеству визитов сезон по-настоящему стартовал только в Южном и Центральном регионах, где услугами шиномонтажа воспользовались уже более 4 тыс. водителей.

В большинстве же субъектов РФ автовладельцы не торопятся «переобуваться» и даже не записываются на процедуру. Причина – погодные условия: на значительной части страны еще лежит снег, по ночам возможны заморозки и гололедица на дорогах.

