В России стало больше водителей, получивших максимальную скидку по ОСАГО

Почти 40% российских водителей получили максимальную скидку по ОСАГО

Количество водителей в России, имеющих право на максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО , за год увеличилось на 5 процентных пунктов и достигло 39,6%. Такие данные 2 декабря привел Всероссийский союз страховщиков (ВСС), проанализировав период с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025-го.

Наибольшая доля автовладельцев с минимальным значением коэффициента бонус-малус (КБМ) традиционно фиксируется в крупных городах. Лидером стала Москва, где 51,7% водителей имеют 10-летний безаварийный стаж. В Санкт-Петербурге этот показатель составил 49,8 %, в Пермском крае – 47,7%. В то же время в ряде регионов ситуация остается сложной: в Республике Дагестан максимальную скидку получают лишь 7,6% автовладельцев.

В ВСС отметили, что низкая доля безаварийных водителей в некоторых субъектах может указывать на проблемы с качеством подготовки водителей, дорожными условиями или высокие риски мошенничества.

