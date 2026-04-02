МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lada Azimut тестируют на пассивную безопасность — какие результаты?

Кузов кроссовера Lada Azimut на испытаниях показал запас прочности 30%

Пресс-служба АВТОВАЗа рассказала о валидационных испытаниях кроссовера Lada Azimut на пассивную безопасность.

Рекомендуем
Стало известно, какую коробку поставят на Азимут

Испытания проводятся в рамках подготовки модели к государственной сертификации.

Одним из этапов стал тест точек крепления задних ремней безопасности. Моделировалась десятикратная нагрузка: стенд прикладывал усилие в 9 тонн в течение 2 секунд, тогда как правила предусматривают время под нагрузкой всего в 0,2 секунды. При этом сама нагрузка также превышала законодательные требования Правил R14.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В этих условиях ремни задних пассажиров показали высокую прочность, а точки крепления деформировались минимально, отмечают на АВТОВАЗе.

Вместе с обязательными сертификационными тестами перспективную модель испытывают по более жестким зарубежным стандартам. Например, уже проведена статическая стендовая проверка прочности кузова и двери водителя. Нагружающий цилиндр с усилием в 10 тонн внедряется в салон на 46 см – с низкой скоростью, чтобы можно было получить точный график деформации.

Пресс-служба сообщает, что по итогам этих тестов кузов Азимута показал 30-процентный запас прочности.

Наряду с такими статическими испытаниями кузова и удерживающих систем в комплекс валидационных испытаний входит более сотни различных тестов на пассивную безопасность, включая фронтальный и боковой краш-тесты.

Как думаете, сколько звезд получит Азимут?

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 411
02.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Azimut

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв