Lada Azimut тестируют на пассивную безопасность — какие результаты?

Кузов кроссовера Lada Azimut на испытаниях показал запас прочности 30%

Пресс-служба АВТОВАЗа рассказала о валидационных испытаниях кроссовера Lada Azimut на пассивную безопасность.

Испытания проводятся в рамках подготовки модели к государственной сертификации.

Одним из этапов стал тест точек крепления задних ремней безопасности. Моделировалась десятикратная нагрузка: стенд прикладывал усилие в 9 тонн в течение 2 секунд, тогда как правила предусматривают время под нагрузкой всего в 0,2 секунды. При этом сама нагрузка также превышала законодательные требования Правил R14.

В этих условиях ремни задних пассажиров показали высокую прочность, а точки крепления деформировались минимально, отмечают на АВТОВАЗе.

Вместе с обязательными сертификационными тестами перспективную модель испытывают по более жестким зарубежным стандартам. Например, уже проведена статическая стендовая проверка прочности кузова и двери водителя. Нагружающий цилиндр с усилием в 10 тонн внедряется в салон на 46 см – с низкой скоростью, чтобы можно было получить точный график деформации.

Пресс-служба сообщает, что по итогам этих тестов кузов Азимута показал 30-процентный запас прочности.

Наряду с такими статическими испытаниями кузова и удерживающих систем в комплекс валидационных испытаний входит более сотни различных тестов на пассивную безопасность, включая фронтальный и боковой краш-тесты.

Как думаете, сколько звезд получит Азимут?