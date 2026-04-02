Ждут ли владельцев ушедших из России авто проблемы с запчастями

Эксперт Моржаретто: У покинувших РФ китайских машин не будет проблем с сервисом

Владельцам китайских автомобилей, чьи модели перестали официально поставляться в Россию, вряд ли стоит опасаться проблем с техническим обслуживанием и запчастями, если только речь не идет о редких или нишевых версиях. Об этом рассказали эксперты, опрошенные порталом «Китайские автомобили».

Комментарий эксперта

Игорь Моржаретто, автоэксперт:

– Даже если модель выведена с рынка, это совсем не означает, что она автоматически лишается технического обслуживания. Компания же продолжает работать в России, у нее есть сервисные мощности, склад запчастей, логистика и т. п.

С ним согласен и директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов. Он также подчеркнул, что исчезновение модели из первичных продаж вовсе не влечет за собой немедленных сервисных трудностей.

«Базовое обслуживание, расходные материалы и типовые запчасти для массовых автомобилей останутся доступны. Однако для редких модификаций и нишевых моделей риски выше – в первую очередь с точки зрения сроков поставки кузовных деталей и сложных электронных компонентов», – уточнил Блинов.

Добавим, что за последнее время российский авторынок покинуло сразу несколько популярных китайских моделей.

