Ждут ли владельцев ушедших из России авто проблемы с запчастями
Владельцам китайских автомобилей, чьи модели перестали официально поставляться в Россию, вряд ли стоит опасаться проблем с техническим обслуживанием и запчастями, если только речь не идет о редких или нишевых версиях. Об этом рассказали эксперты, опрошенные порталом «Китайские автомобили».
Комментарий эксперта
Игорь Моржаретто, автоэксперт:
– Даже если модель выведена с рынка, это совсем не означает, что она автоматически лишается технического обслуживания. Компания же продолжает работать в России, у нее есть сервисные мощности, склад запчастей, логистика и т. п.
С ним согласен и директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов. Он также подчеркнул, что исчезновение модели из первичных продаж вовсе не влечет за собой немедленных сервисных трудностей.
«Базовое обслуживание, расходные материалы и типовые запчасти для массовых автомобилей останутся доступны. Однако для редких модификаций и нишевых моделей риски выше – в первую очередь с точки зрения сроков поставки кузовных деталей и сложных электронных компонентов», – уточнил Блинов.
Добавим, что за последнее время российский авторынок покинуло сразу несколько популярных китайских моделей.
