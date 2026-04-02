Журналу «За рулем» — 98 лет!

2 апреля легендарный российский журнал «За рулем» отмечает день рождения

Казалось бы, совсем недавно «За рулем» отмечал 97-летие, но с тех пор пролетел еще один насыщенный событиями год. Время бежит неумолимо – вместе с ростом скоростей на трассах и потоков информации.

Как много изменилось за эти почти сто лет! В середине прошлого века журнал писал преимущественно о советских машинах и учил ремонтировать их подручными средствами. Затем грянула эра иномарок, в России закипело строительство заводов, автомобиль наконец-то стал доступен миллионам.

Сегодня автопром и рынок снова переживают тектонические сдвиги. « За рулем», как и всегда, на передовой – объясняет, анализирует, предупреждает.

Потому что в основе – многолетние традиции. Журнал создавали лучшие умы своего времени: писатель Виктор Шкловский, драматург Николай Погодин, прославленный журналист Михаил Кольцов (кстати, именно он придумал название «За рулем»), инженер Наум Беляев.

Но, пожалуй, самый весомый вклад внес зампред «Автодора» и фанатичный автомобилист Валериан Валерианович Оболенский. Взяв псевдоним Николай Осинский, он стал первым главным редактором издания и собственноручно писал лучшие статьи той эпохи.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Журнал «За рулем» – это не просто сборник статей, которые выпускаются каждый месяц определенным тиражом. Журнал – это производство. А всякое производство – это люди. А в журналистике невозможно обойтись без ярких личностей, без профессионалов – даже при современном развитии искусственного интеллекта.

Я счастлив, что мне довелось общаться с такими гуру автомобильной журналистики, как Марк Тилевич, который тащил на себе журнал несколько десятилетий, и Лев Шугуров, которого наверняка помнит каждый автомобилист со стажем. Надеюсь, что нам удается держаться той планки, которую когда-то задали отцы-основатели журнала.

И я рад, что за последние годы мы трансформировали нашу редакцию из сугубо журнальной в современную издательскую экосистему, в которой связующим по-прежнему остается журнал, а его ответвлениями стали все современные цифровые платформы и направления. И делается это по-прежнему людьми! И опытными – и теми, кто пришел к нам совсем недавно. Молодежь у нас прекрасная – нужно просто уметь с нею работать. И мы вместе с молодыми специалистами смотрим вперед и идем вперед – навстречу столетию нашего любимого журнала «За рулем»!