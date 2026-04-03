Вторичка становится для россиян все привлекательнее: самые популярные модели

Исследование: продажи авто с пробегом в первом квартале выросли на 14%

В первом квартале 2026 года россияне купили на 14% больше автомобилей с пробегом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую динамику объяснили аналитики портала «Дром»: вторичный рынок становится для граждан все привлекательнее.

Эксперты отметили, что рост продаж особенно заметен на фоне низкой базы предыдущих двух лет, когда спрос в начале года падал. Сейчас же объемы реализации подержанных машин практически вернулись к уровню первого квартала 2023 года.

Средняя цена купленного авто увеличилась лишь на 2% – до 899 тысяч рублей. В сотне самых популярных моделей доля бюджетных машин стоимостью до 1 миллиона рублей составила 70%, а в сегменте 1–1,5 млн рублей – 16%.

Среди конкретных моделей лидерами роста продаж стали Honda Freed (+76%), Honda Stepwgn (+62%) и Volkswagen Tiguan (+42%). Также заметно прибавили Mazda CX-5 (+40%), Volkswagen Golf (+38%) и Toyota Wish (+35%).

По брендам лидируют китайские марки: +41% к прошлому году, их доля на вторичном рынке достигла почти 3%. Самые востребованные модели – Chery Tiggo T11, Lifan Solano и Haval Jolion.

Немецкие автомобили стали покупать на 24% чаще. В топе – Volkswagen Polo, Mercedes-Benz E-класса и BMW 5-й серии (рост продаж от 13% до 22%).

Европейские (кроме немецких) и американские бренды показали рост 19%. Традиционно популярны Ford Focus, Skoda Octavia и Renault Logan. Особенно сильно прибавили Ford Kuga, Ford Fiesta, Renault Fluence и Chevrolet Captiva – более чем на 40%.

Корейские авто выбирали на 17% чаще. Бестселлеры – Hyundai Solaris, Kia Rio и Hyundai Accent. При этом высокий спрос (25–30%) сохраняется на Hyundai Tucson, Santa Fe, Creta и Kia Sorento.

Японские машины с пробегом покупали на 15% чаще. Лидеры по объему предложения – Toyota Corolla и Camry. Значительный рост (30–35%) показали Honda Fit, Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander, Nissan Note и Nissan Qashqai.

Отечественные автомобили прибавили всего 4%. Среди лидеров: Lada Priora (+2%), Lada Granta (+23%) и Lada 2114 Самара (–2%). Также на 20–25% вырос спрос на Chevrolet Niva, Lada Vesta, УАЗ Патриот и Lada Largus.

