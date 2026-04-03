Стоимость самого популярного кроссовера Москвич изменилась: называем цены

В России Москвич 3 2026 года выпуска подорожал на 30-40 тыс. рублей

В начале апреля компания «Москвич» повысила цены на кроссовер Москвич 3 выпуска 2026 года. Размер прибавки составил 30–40 тысяч рублей, что соответствует росту на 1,4–1,8%.

Минимальное подорожание на 30 тысяч рублей коснулось комплектации Стандарт Плюс Телематика 2026 (как с 6-ступенчатой механической коробкой, так и с вариатором). Топовая версия Комфорт Телематика 2026 (только вариатор) прибавила 40 тысяч рублей.

Таким образом, актуальные цены на Москвич 3 2026 года выглядят так:

  • Стандарт Плюс Телематика 2026 (МКП) – 2 040 000 руб. (+30 000)
  • Стандарт Плюс Телематика 2026 (CVT) – 2 135 000 руб. (+30 000)
  • Комфорт Телематика 2026 (CVT) – 2 280 000 руб. (+40 000)

Важно отметить, что расценки на версии 2026 года были объявлены лишь около месяца назад, и тогда они уже оказались на 58–65 тысяч рублей дороже аналогичных комплектаций 2025 года. При этом автомобили прошлогоднего выпуска в цене не изменились: они по-прежнему стоят от 1 952 000 до 2 175 000 рублей.

Технически Москвич 3 остался прежним: под капотом – безальтернативный 1,5-литровый турбомотор мощностью 136 л. с. и крутящим моментом 200 Нм. Привод только передний.

Во все комплектации, как 2025-го, так и 2026 года, входит система «Мой Москвич» / «М-Контроль» с трехлетним доступом, включенным в стоимость. С ее помощью владелец может удаленно проверять состояние машины, управлять функциями, отслеживать местоположение, настраивать доступ для других водителей и получать оповещения о сигнализации или разряде аккумулятора.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:Москвич
03.04.2026 
