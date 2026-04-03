#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
АВТОВАЗ модернизирует производство в мае ради новой модели

Конвейер АВТОВАЗа готовят к серийному выпуску кроссовера Lada Azimut

В мае 2026 года АВТОВАЗ проведет масштабную модернизацию производственных линий и оборудования.

Рекомендуем
АВТОВАЗ разрабатывает гибридную версию Lada Azimut 4x4

Мероприятия направлены на подготовку к серийному выпуску новой модели – кроссовера Lada Azimut, а также предусматривают дополнительные работы на второй линии (внедорожники Niva).

Традиционно модернизация проводится в период единого корпоративного отпуска (4–8 мая, 27 июля – 16 августа, 29–30 декабря 2026 года).

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Однако для завершения всех майских работ по согласованию с профсоюзным комитетом принято решение перенести два дня декабрьского отпуска (29–30 декабря) на 12–13 мая.

Реализация запланированного комплекса работ обеспечит выпуск Lada Azimut в установленные сроки – III квартал 2026 года.

Недавно стало известно, что АВТОВАЗ готовится также выпустить гибридную полноприводную версию кроссовера Azimut.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  АВТОВАЗ
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 635
03.04.2026 
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Azimut

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв