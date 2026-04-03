АВТОВАЗ модернизирует производство в мае ради новой модели

Конвейер АВТОВАЗа готовят к серийному выпуску кроссовера Lada Azimut

В мае 2026 года АВТОВАЗ проведет масштабную модернизацию производственных линий и оборудования.

Мероприятия направлены на подготовку к серийному выпуску новой модели – кроссовера Lada Azimut, а также предусматривают дополнительные работы на второй линии (внедорожники Niva).

Традиционно модернизация проводится в период единого корпоративного отпуска (4–8 мая, 27 июля – 16 августа, 29–30 декабря 2026 года).

Однако для завершения всех майских работ по согласованию с профсоюзным комитетом принято решение перенести два дня декабрьского отпуска (29–30 декабря) на 12–13 мая.

Реализация запланированного комплекса работ обеспечит выпуск Lada Azimut в установленные сроки – III квартал 2026 года.

Недавно стало известно, что АВТОВАЗ готовится также выпустить гибридную полноприводную версию кроссовера Azimut.

