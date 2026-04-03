1,5-литровый атмосферник и багажник более 400 л: практичный японский кроссовер до 2 млн рублей

В России можно купить кроссовер Honda Vezel по цене от 1,65 млн рублей

Пока дилеры поднимают прайсы на популярные модели из КНР, на российском рынке появился неожиданный игрок – новый Honda Vezel.

Профессиональные перевозчики нашли способ доставлять компактный паркетник из Японии и Китая, установив на него ценник от 1 650 000 рублей.

Это заметно выгоднее, чем покупка Belgee X50+ (от 2,32 млн рублей) или даже «народного» Haval Jolion 2026 года, который сейчас стоит минимум 2,05 миллиона.

За скромную сумму покупатель получает не просто кроссовер, а со знаменитым атмосферным мотором 1.5 с цепным приводом ГРМ и системой i-VTEC. Этот двигатель, проверенный десятилетиями на моделях Fit и HR-V , славится своей живучестью. Привод чаще всего передний, но некоторые японские версии полноприводные. Коробка передач – вариатор.

Базовые версии из Владивостока уже «в коже», с климат-контролем, светодиодной оптикой и легкосплавными дисками.

Правда, за леворульную версию из Китая просят минимум на 80 тысяч больше, а чем дальше от Дальнего Востока, тем дороже: в Москве такой автомобиль с нулевым пробегом может обойтись уже в 2,7 млн рублей, а у столичного официального дилера – и вовсе под 4,2 миллиона.

Но если готовы к правому рулю и заказу, получить надежный японский автомобиль по цене ниже, чем у конкурентов, вполне реально.