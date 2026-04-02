МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Belgee объявил старт продаж и цену специальной версии кроссовера X50+

Belgee X50+ в комплектации Оникс доступен у дилеров по цене от 2 775 990 рублей

Бренд Belgee вывел на российский рынок специальную версию компактного кроссовера X50+, получившую имя «Оникс».

Рекомендуем
Такое название выбрали не в кабинете маркетологов, а сами участники сообщества Belgee КЛУБ – оно используется впервые и подчеркивает спортивный характер новинки.

Машина предлагается исключительно в цвете черный металлик, который эффектно оттеняют красные тормозные суппорты, виднеющиеся сквозь спицы 18-дюймовых дисков. Завершает образ задний спойлер с шильдиком «S». Внутри – черно-красная отделка сидений экокожей с экозамшевыми вставками.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
По оснащению «Оникс» повторяет топовую комплектацию Prestige: это полностью светодиодные фары, панорамная крыша с люком, беспроводная зарядка для смартфона, 14,6-дюймовый экран мультимедиа, умный круиз-контроль, климат, электропривод багажника и даже прозрачные солнцезащитные козырьки из затемненного стекла. Водителя подстрахуют электронные помощники: система автоторможения с распознаванием пешеходов, контроль слепых зон и распознавание дорожных знаков.

Цена спецверсии X50+ в дилерских центрах стартует от 2 775 990 рублей.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Belgee
Количество просмотров 1294
02.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Belgee X50

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв