Belgee объявил старт продаж и цену специальной версии кроссовера X50+

Belgee X50+ в комплектации Оникс доступен у дилеров по цене от 2 775 990 рублей

Бренд Belgee вывел на российский рынок специальную версию компактного кроссовера X50+, получившую имя «Оникс».

Такое название выбрали не в кабинете маркетологов, а сами участники сообщества Belgee КЛУБ – оно используется впервые и подчеркивает спортивный характер новинки.

Машина предлагается исключительно в цвете черный металлик, который эффектно оттеняют красные тормозные суппорты, виднеющиеся сквозь спицы 18-дюймовых дисков. Завершает образ задний спойлер с шильдиком «S». Внутри – черно-красная отделка сидений экокожей с экозамшевыми вставками.

По оснащению «Оникс» повторяет топовую комплектацию Prestige: это полностью светодиодные фары, панорамная крыша с люком, беспроводная зарядка для смартфона, 14,6-дюймовый экран мультимедиа, умный круиз-контроль, климат, электропривод багажника и даже прозрачные солнцезащитные козырьки из затемненного стекла. Водителя подстрахуют электронные помощники: система автоторможения с распознаванием пешеходов, контроль слепых зон и распознавание дорожных знаков.

Цена спецверсии X50+ в дилерских центрах стартует от 2 775 990 рублей.