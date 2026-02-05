#
Цены на полноприводный популярный у россиян кроссовер снова поползли вверх

Belgee X70 с полным приводом подорожал на 20 тысяч рублей в феврале 2026 года

Цены на обновленный кроссовер Belgee X70 снова скорректировали в феврале, что стало вторым повышением с начала 2026 года.

Правда, на этот раз изменения коснулись не всех версий. Автомобили с передним приводом сохранили прежнюю стоимость, а вот за полный привод теперь придется доплатить.

Сейчас самая доступная переднеприводная версия Active оценивается в 2 579 990 рублей. Комплектация Style с тем же типом привода стоит 2 710 990 рублей. Зато модели 4WD стали дороже ровно на 20 тыс. рублей. Style 4WD теперь предлагают за 2 806 990, Prestige 4WD – за 3 006 990, а топовая Prestige+ 4WD обойдется в 3 081 990 рублей.

Belgee X70
Belgee X70
Ранее «За рулем» сообщал, что в России могут начать производство разных моделей BMW.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:Belgee
05.02.2026 
Фото:Belgee
